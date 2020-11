Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat ca a actualizat platforma electronica pe care romanii vor putea completa online acest document. Tot pe aceasta platforma va putea fi completata si adeverinta de la angajator care atesta faptul ca persoana verificata se deplaseaza in scop profesional.Duminica, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat ca a luat noi masuri, in contextul noilor restrictii ce vor intra in vigoare incepand de luni, la nivel national, vreme de 30 de zile.Astfel, Serviciu a transmis ca a actualizat platforma electronica formular.sts.ro, acolo unde romanii pot completa online atat declaratiile pe propria raspundere, cat si adeverintele de la angajator care atesta motivele deplasarii in intervalul 23.00 - 05.00."Platforma, operationalizata pe site-ul STS, permite completarea, de pe telefon sau calculator, a campurilor predefinite specifice declaratiei pe propria raspundere, respectiv adeverintei de la angajator.Dupa completare, formularele pot fi stocate pe dispozitive electronice si prezentate pentru control autoritatilor abilitate, cu conditia ca pe acestea sa existe semnatura olografa a persoanei care foloseste declaratia, respectiv a reprezentantului legal al angajatorului si data la care a fost redactat documentul", a explicat STS, intr-un comunicat.Formularele pentru declaratia pe propria raspundere si adeverinta de la angajator pot fi completate si descarcate si de pe site-ul stirioficiale.ro.Citeste si: Cum arata declaratia pe propria raspundere necesara pentru deplasarea pe timpul noptii si de unde poate fi descarcat documentul ...citeste mai departe despre " Conditiile in care poate fi prezentata pe telefon declaratia pe propria raspundere pentru deplasarea pe timp de noapte. Explicatiile STS " pe Ziare.com