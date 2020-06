Comuna Ciugud implementeaza in premiera statii pentru dezinfectare inventate si produse in Romania

Administratia locala a stabilit un protocol cu o firma din Alba Iulia, fiind prima institutie publica care a folosit noua statie de dezinfectare, denumita Freestand, si a verificat utilitatea, rezistenta si performantele acestei solutii inventata in contextul pandemiei de coronavirus.Statii similare au fost montate pentru folosire si testare in farmacia comunei precum si in scoala din Ciugud, unitate de invatamant in care statia de dezinfectare este folosita saptamana aceasta de catre elevii de clasa a VIII-a care se pregatesc de examen.Statia permite dezinfectarea mainilor, dar si a incaltamintei, putand fi amplasata la intrarea in institutii publice, unitati de invatamant, magazine, hoteluri, supermarketuri sau in orice spatiu public cu trafic intens.Aceasta este rezistenta la coroziune, are avantajul ca poate fi personalizata in culori, cu logo-ul si cu accesoriile dorite de compania/institutia care o va folosi. De asemenea statia are utilizari multiple si poate, spre exemplu, sa fie transformata intr-un stand de informare."Ciugudul a fost mereu un sustinator al ideilor si produselor romanesti.La fel ca si in cazul altor solutii sau produse romanesti am acceptat sa fim primii care testeaza statia de dezinfectare pentru accesul in zone publice si ne bucuram ca recomandarile noastre au dus, in final, la dezvoltarea unui produs util si rezistent.Suntem constienti ca, dupa relaxarea masurilor impuse pentru prevenire si combaterea pandemiei COVID 19, trebuie sa ne gandim la siguranta celor care ajung in institutiile publice, dar si a functionarilor care lucreaza cu publicul.De aceea am cautat si cautam solutii viabile pentru ca accesul in institutia noastra sau activitatea cu publicul sa se desfasoare in conditii de siguranta.Ne bucuram ca pentru dezinfectare am gasit un produs romanesc, inventat si realizat in judetul Alba", a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.Freestand's Cleandrop and Cleanstation, cele doua variante ale statiei de dezinfectare pentru accesul in spatii publice, sunt produse care se preteaza pentru orice spatiu, fie ca vorbim de institutii, scoli, spitale sau de restaurante, supermarketuri si mall-uri.Firma din Alba Iulia a decis sa initieze acest proiect pentru ca, in timpul pandemiei, sa sprijine f ...citeste mai departe despre " Comuna Ciugud implementeaza in premiera statii pentru dezinfectare inventate si produse in Romania " pe Ziare.com