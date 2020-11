Compania Transgaz, obligata sa achite fertilizarea in vitro a unei angajate. Procedura medicala costa 25.000 de lei

Tribunalul Sibiu a obligat Transzgaz sa ii achite angajatei costurile procedurii, in valoare de 25.000 de lei. Sentinta, pronuntata la inceputul lunii octombrie, nu este definitiva.Printr-un proces deschis la Tribunalul Sibiu, o angajata Transgaz le-a cerut judecatorilor sa oblige compania sa ii achite suma de aproape 24.779 de lei ca ajutorul social prevazut in Contractul Colectiv de Munca.Angajata Transgaz a aratat ca, potrivit Contractului Colectiv de Munca de la nivelul Transgaz, "salariatul aflat in incapacitate temporara de munca sau care a suferit interventii chirurgicale, la recomandarea sindicatului, are dreptul de a solicita angajatorului un sprijin material, pe care angajatorul il poate acorda".Salariata Transgaz a aratat ca, pentru a beneficia de ajutorul de aproape 25.000 de lei, a formulat doua cereri "insotite de toate documentele". O comisie special constituita la nivelul Transgaz pentru astfel de cazuri a analizat situatia angajatei si a emis aviz pozitiv, urmand ca aprobarea finala sa o dea Consiliul de Administratie al Transgaz.In 4 decembrie 2019, Transgaz i-a comunicat salariatei ca solicitarile sale "nu se aproba din lipsa de cvorum".In instanta, angajata Transgaz a reclamat faptul ca, in realitate, daca nu ar fi existat cvorumul Consiliului de Administratie, cererile reclamantei nu numai ca nu se puteau aproba, dar nici nu puteau fi puse in discutie. Astfel, raspunsul transmis angajatei ar fi trebuit sa fie acela ca nu s-a tinut sedinta Consiliului de Administratie si cererile formulate nu au putut fi puse in discutie, daca imprejurarea lipsei cvorumului ar fi fost reala.Verificand, hotararile Consiliului de Administratie al Transgaz din ziua in care cererile sale au fost respinse, angajata avea sa constate ca 35 de angajati au primit ajutoare sociale similare celui cerut de ea, valoarea celor 35 de ajutoare fiind de 420.000 de lei. "Sunt in prezenta unui refuz al paratei de a acorda ajutorul solicitat, desi in aceleasi conditii au fost acordate astfel de ajutoare tuturor celorlalti solicitanti", s-a plans angajata in instanta.Motivul refuzului: fertilizarea in vitroIn procesul deschis de angajata, Transgaz a aratat ca angajata a solicitat compensarea cheltuielilor pentru procedura de fertilizare in vitro, iar membrii Consiliului d ...citeste mai departe despre " Compania Transgaz, obligata sa achite fertilizarea in vitro a unei angajate. Procedura medicala costa 25.000 de lei " pe Ziare.com