Comisia Europeana propune ca Romania sa primeasca un imprumut de 4 miliarde de euro pentru acoperirea somajului tehnic in perioada pandemiei

Romania ar urma sa primeasca 4 miliarde de euro prin intermediul instrumentului numit SURE. Doar Spania, Italia, Belgia si Polonia ar urma sa primeasca imprumuturi mai mari decat Romania, conform sursei citate.Imprumuturile vor ajuta statele membre sa acopere costurile legate direct de finantarea sistemelor nationale de somaj tehnic si a altor masuri similare puse in aplicare ca raspuns la pandemia de coronavirus, in special pentru lucratorii independenti.Cati bani vor primi celelalte tari:Belgia- 7,8 miliarde de euro;Bulgaria - 511 milioane euro;Cehia - 2 miliarde de euro;Grecia - 2,7 miliarde de euro;Spania - 21,3 miliarde euro;Croatia - 1 miliard de euro;Italia - 27,4 miliarde euro;Cipru - 479 milioane euro;Letonia - 192 milioane euro;Lituania - 602 milioane euro;Malta - 244 milioane euro;Polonia - 11,2 miliarde de euro;Romania - 4 miliarde de euro;Slovacia - 631 milioane euro;Slovenia - 1,1 miliarde de euro.Ce este instrumentul SUREInstrumentul SURE este un element esential al strategiei cuprinzatoare elaborate de UE pentru protejarea cetatenilor si atenuarea consecintelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Acesta este una dintre cele trei plase de siguranta convenite de Consiliul European pentru a proteja lucratorii, intreprinderile si tarile.Instrumentul SURE poate oferi sprijin financiar in valoare totala de pana la 100 de miliarde euro tuturor statelor membre. Propunerile inaintate Consiliului cu privire la deciziile de acordare a unui sprijin financiar se ridica la 81,4 miliarde euro si vizeaza 15 state membre, printre care se numara si Romania. Portugalia si Ungaria au prezentat deja cereri oficiale care sunt in curs de evaluare. Comisia se asteapta sa prezinte in scurt timp o propunere de acordare de sprijin pentru Portugalia si Ungaria. Statele membre care nu au introdus inca cereri oficiale mai au inca posibilitatea de a face acest lucru.Reactiile comisarilorImprumuturile acordate statelor membre din cadrul Instrumentului SURE vor fi sustinute de un sistem de garantii voluntare din partea statelor membre. Comisia se asteapta ca procesul de finalizare a acordurilor de garant