Cod galben de ploi si vant puternic in aproape toata tara pana saptamana viitoare

Vineri, 16 Iunie 2017, ora 12:39
Foto: Arhiva Ziare.com

Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vreme rea, valabila de vineri, ora 18:00, pana luni, ora 10:00.

In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, incepand cu regiunile vestice, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si, pe arii restranse, caderi de grindina.

Se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

In toate zonele de deal si de munte, in centrul si sudul Moldovei, Dobrogea si nord-estul Munteniei, cantitatile de apa vor depasi 30 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp.

