Aglomeratie la munte. Peste 2.600 de oameni au urcat sambata, cu telegondola, la Cota 2000 in Bucegi

Conform administratorilor domeniului schiabil, peste 2.600 de persoane au urcat, in cursul acestei zile, cu telegondola, pe munte.Imaginile surprinse pe camerele care transmit live coada care s-a format la telegondola arata ca multi dintre turisti au nasul si gura acoperite, insa nu pastreaza distanta de un metru si jumatate - doi fata de cei din jur.Sambata, la Sinaia, sunt amenajate si deschise partiile Laptici 1 si 2, Valea Soarelui 1 si 2, Valea Dorului 1, Varianta, Varianta Furnica, Drumul de Vara si Carp, situate la Cota 2000.La Cota 2000 in Bucegi este cer senin si vant slab. Telescaunul Soarelui a inceput programul cu publicul la 08.40 si functioneaza pana la 16.00, teleschiul Valea Soarelui functioneaza pana la 15.50 si banda pentru incepatori de la Cota 2000 pana la 16.00.In schimb, administratorii domeniului schiabil au anuntat ca Partia Noua, situata la altitudine joasa, nu mai este practicabila si a fost inchisa, intrucat temperaturile ridicate au dus la uzura avansata a stratului de zapada.