De ce a fost amendata CNAIR pentru o reparatie pe DN1: "Ar fi trebuit lasat drumul nefinalizat"

Judecatoria Brasov a emis o prima sentinta intr-un dosar in care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit de la Politia Codlea o amenda de 3.000 de lei pentru ca, in iulie 2020, "a efectuat lucrari de reparatii a partii carosabile pe DN1 in zona km 191-192 fara a avea aviz din partea Politiei rutiere pentru zilele de vineri, sambata si duminica".In proces, CNAIR a aratat ca "DN 1 este un drum national european de importanta strategica a carui intretinere si reparatie este necesara cu prioritate, traficul fiind de 15.018 autovehicule zilnic"."Conform avizului IPJ, in data de 31 iulie ar fi trebuit suspendate lucrarile si ar fi trebuit lasat drumul nefinalizat, ceea ce ar fi condus la incadrarea in prevederile art. 105 al. 1 pct. 4 din OUG nr. 195/2002, respectiv la incalcarea art. 40 din OG nr. 43/1997 rep. si ar fi putut pune in pericol vietile omenesti ale participantilor la trafic", a aratat CNAIR in proces.Compania a mai aratat ca IPJ nu a justificat in nici un fel interdictia de a lucra in zilele de vineri, iar respectarea interdictiei ar fi fost de natura a pune in pericol viata participantilor la trafic."In esenta, oricare dintre atitudinile posibile ale petentei, fie inactiunea conform avizului IPJ, fie actiunea cu incalcarea avizului, ar fi pus-o in situatia de a savarsi o contraventie. Dimpotriva, actiunea petentei a fost comisa cu buna-credinta, punand mai presus de orice siguranta traficului rutier, ceea ce a condus la sanctionarea sa", s-a mai aparat CNAIR in procesul prin care a cerut anularea amenzii.In 7 decembrie 2020, Judecatoria Brasov a dispus transformarea amenzii primite de CNAIR in avertisment, considerand ca fapta nu este una grava."In speta, instanta retine ca cele afirmate de catre petenta se constituie in argumente pertinente pentru ca gravitatea faptei sa fie apreciata ca fiind minima. Ca urmare, instanta retine ca fapta petentei, in contextul descris de aceasta si pe care instanta il gaseste ca fiind plauzibil, este de o gravitate redusa, asa incat va admite plangerea formulata si va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 3045 lei cu sanctiunea avertismentului", arata Judecatoria Brasov, a carei sentinta nu este definitiva.Citeste si:Drumarii din CNAI ...citeste mai departe despre " De ce a fost amendata CNAIR pentru o reparatie pe DN1: "Ar fi trebuit lasat drumul nefinalizat" " pe Ziare.com