CNAIR a desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia Drumului de Legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69

Ofertantul desemnat castigator este TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., cu pretul de 189.571.920,62 Lei fara TVA.Durata de executie a contractului este de 24 luni, din care 6 luni perioada de proiectare si 18 luni perioada de executie a lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor este de 84 de luni.Semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila in cel mai scurt timp, dupa indeplinirea formalitatilor legale privind elaborarea si avizarea contractului.Traseul drumului de legatura are o lungime de 10 km si incepe cu circa 300 m inaintea intersectiei existente dintre drumurile DJ 692 si E671 (DN 69), cu amenajarea unui nod rutier si se dezvolta pe directia Nord-Est spre Autostrada A1. Clasa tehnica a drumului de legatura este II, iar viteza de proiectare este de 100 km/h.