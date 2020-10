Clotilde Armand va fi investita, joi, in functia de primar al Sectorului 1, dupa ce instanta a respins cele 125 de contestatii

Clotilde Arman afirma intr-un mesaj pe Facebook , postat miercuri seara, ca in PSD este la moda nationalismul-caviar. "Domnul fost primar Tudorache a esuat ca primar iar acum vrea sa obtina imunitate fiind pe lista PSD pentru Parlament," sustine aceasta.Reactia vine dupa ce fostul primar al Sectorului 1 afirmase ca Romania este o colonie a Frantei, dupa alegerea lui Clotilde Armand si vizita oficiala a lui Ludovic Orban la Paris."A declarat ca Romania a devenit colonie franceza pentru ca am fost eu aleasa si validata primar. Ce-ar mai fi de spus...?! Astfel de afirmatii dovedesc ca pesedistii au chiulit de la orele de istorie. Si de la orele de limba romana. Sau de la cei 7 ani de acasa.Ultima luna ne-a aratat tuturor masura exacta a nemerniciei pesediste. Sunt oameni pentru care puterea este un scop in sine. De 30 de ani au corupt toate sferele societatii si ne-au tinut prizonieri in subdezvoltare. Nu vor insa sa admita ca au pierdut. Instanta a anulat 125 de cereri formulate de PSD impotriva mea si a validat mandatul meu. E o ecuatie simpla, democratica. Restul sunt inventii, praf aruncat in ochii romanilor pentru a nu vedea realitatea.Noi am descoperit un atelier de procese verbale PSD, un sediu de campanie in birourile primariei. Si nu invers. Noi am castigat alegerile pe 27 septembrie. Aceasta victorie nu poate sa ne fie confiscata. Drept dovada, am fost anuntata ca maine voi depune juramantul de primar ales al Sectorului 1," scrie Clotilde Armand.Cine este Clotilde ArmandClotilde Marie Brigitte Armand (47 de ani), candidatul Aliantei USR-PLUS, a castigat Primaria Sectorului 1 din Capitala. Este politician, manager si activist civic de origine franceza. Este membru fondator al partidului Uniunea Salvati Romania. In urma alegerilor europarlamentare din 2019, a fost aleasa europarlamentar, unde este membra in Comisia de Buget si Comisia pentru Transport din Parlamentul European.Studii si carieraClotilde Armand are o diploma in inginerie, dupa ce a urmat "Ecole Centrale Paris", abs ...citeste mai departe despre " Clotilde Armand va fi investita, joi, in functia de primar al Sectorului 1, dupa ce instanta a respins cele 125 de contestatii " pe Ziare.com