Ciolacu sustine ca Planul de relansare economica a Guvernului este copiat din programul de guvernare PSD

"Este evident ca este copiat programul (Planul National de Investitii si Relansare Economica - n.r.), vi-l dau pe cel din 2016 si il comparati si veti vedea - este copiat. Culmea, sunt copiate si anumite pasaje pe care deja PSD le-a realizat", a afirmat Ciolacu, intr-o conferinta de presa.Pe pagina sa de Facebook , Marcel Ciolacu a punctat inclusiv proiectele pe care le considera copiate."Autostrada Sibiu-Pitesti - 3 din 5 loturi scoase la licitatie in guvernarea PSD, pe un lot se lucreaza efectiv de anul trecut;Autostrada Comarnic-Brasov - se lucreaza din 2019 pe lotul Predeal-Cristian, azi liberalii vin cu modificari majore si spun ca avizele necesare dureaza 3 ani;Modernizarea Aeroportului Otopeni - proiectarea si executia gata de licitatie in octombrie 2019;Spitalele regionale - la final de guvernare, PSD finalizase lansarea procedurilor pentru spitalele din Iasi si Cluj, semnate imediat de Cabinetul Orban;Sistemul National de Irigatii - PSD a inceput santiere de un miliard de euro din bugetul tarii si 435 milioane euro de la UE.Ce nu spune Florin Citu dar a facut-o deja seful lui, Orban: PNL a reevaluat pana si proiectul PSD al Fondului National de Dezvoltare si Investitii, pe model polonez! Ce credeti, va putea oare Klaus Iohannis sa inghita toate astea, demn ca un pelican, si sa le prezinte drept marete inventii liberale? #Guvernare copy-paste!", a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook.In cadrul conferintei de presa, el a reiterat intentia PSD de a depune o motiune de cenzura in Parlament, dar nu a spus cand se va intampla acest lucru."In ceea ce priveste motiunea de cenzura, va spun ca vom depune o motiune de cenzura. Mai mult decat atat, aceasta motiune va trece. Cand vom depune motiunea de cenzura, cu ce program economic vom veni pe termen scurt, pana la alegerile generale, pe care sa il expunem atat romanilor, colegilor din Parlament, dar nu in ultimul rand presedintelui Iohannis cand va lua decizia pe cine desemneaza prim-ministru - este totusi atributul meu si al colegilor mei de a lua aceasta decizie in interiorul partidului", a mentionat liderul PSD.Ciolacu a afirmat ca este constitutionala depunerea unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara.