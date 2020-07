Cum nimeni nu se astepta la acest virus, bugetele spitalelor erau programate pentru alte investitii. Acum, nu doar ca investitiile din fonduri proprii au fost oprite, dar a fost nevoie si de fonduri din exterior, scrie DIGI24. Consiliul Judetean Gorj, de exemplu, a alocat pentru Spitalul de Urgenta din Targu Carbunesti suma de 129.000 lei, pentru a cumpara aparatura medicala.Pentru Spitalul de Urgenta Gorj s-au dat din fondul de rezerva bugetara 120.000 lei pentru achizitionarea a cinci containere modulare pentru triajul pacientilor. Tot din fondul de rezerva a fost alocata suma de 500.000 lei pentru materiale si echipamente de protectie."Pana in momentul de fata putem vorbi de 1.050.000 de lei, o suma care reprezinta necesarul asigurarii fondurilor pentru toate solicitarile venite din partea SJU Targu Jiu", a declarat Oana Palos, purtatoare de cuvant a Consiliului Judetean Gorj.In iulie, Consiliul Judetean Gorj a mai alocat Spitalului Judetean o cofinantare de 430.000 lei pentru aparatura medicala. La Gorj va fi luat inca un aparat de testare pentru Covid, numarul cererilor fiind foarte mare."In medie, pentru un pacient care petrece aproximativ 12 zile in unitatea noastra costurile de spitalizare ar fi undeva la 10.000 de lei, la care se mai adauga costurile de hrana, analize si medicamentele, acestea sunt undeva pe la 2.000 de lei, ceea ce inseamna ca un total ar fi de 12.000 de lei noi", spune Florin Nitu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Gorj.Spitalul Judetean de Urgenta din Gorj are probleme. In acest moment, in Spitalul Judetean de Urgenta Gorj, 53 din cele 75 de locuri pentru pacientii cu COVID sunt ocupate. ...citeste mai departe despre " Cheltuielile pentru un bolnav de COVID-19 " pe Ziare.com