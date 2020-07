CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstitutionale starea de carantina si internarea obligatorie

De asemenea, CCR sustine ca instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale.Curtea Constitutionala a publicat miercuri motivarea deciziei din 25 iunie, prin care a declarat ca fiind neconstitutionala starea de carantina si internarea obligatorie.Concret, CCR a declarat ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 25 alineatul (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 8 alin. (1) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.Conform CCR, dispozitiile celor doua articole atribuie ministrului Sanatatii competenta instituirii carantinei si a internarii obligatorii in vederea prevenirii raspandirii unor boli contagioase, masuri care implica restrangerea unor drepturi fundamentale, fara a fi stabilite, la nivelul legislatiei primare, conditiile, procedura si limitele in care autoritatile administrative pot actiona in sensul restrangerii acestor drepturi, respectiv garantiile care protejeaza cetatenii de o eventuala aplicare ilegala, discretionara sau abuziva a acestor masuri.CCR a stabilit ca sunt neconstitutionale dispozitiile art 25 alin (2) teza II din Legea nr. 95/2006, care confera ministrul Sanatatii competenta de a stabili bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii.In acest caz, Curtea observa ca aceste dispozitii se refera in mod expres la masurile care privesc obligarea persoanelor care au fost diagnosticate cu unele boli transmisibile sa declare acest diagnostic, sa urmeze tratament sau sa fie internate, chiar si fara consimtamantul lor.In opinia CCR, dispozitiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 au un caracter lacunar si dau in sarcina ministrului Sanatatii complinirea omisiunilor legislative evidente in materia reglementata, prin emiterea de ordine."Curtea aminteste ca orice act normativ trebuie sa indeplineasca anumite conditii calitative, printre acestea numarandu-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie ...citeste mai departe despre " CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstitutionale starea de carantina si internarea obligatorie " pe Ziare.com