Salariul exorbitant incasat de directorul Termoenergetica. Nicusor Dan a anuntat ca urmeaza sa-l concedieze

David Burghiu a fost numit administrator special al Radet in martie 2018, iar in 2019 a preluat conducerea Companiei Municipale Termoenergetica, la propunerea Gabrielei Firea, care era primarul Bucurestiului in acea perioada. Ciprian Ciucu, actualul edil al sectorului 6, arata atunci ca barbatul este finul cuplului Firea-Pandele.David Burgiu castiga 6.000 de euro, adica aproximativ 300.000 de lei, dar ajunge la un venit de 350.000 de lei deoarece face parte din diverse comisii si consilii de administratie, potrivit Click.ro.Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a spus ca il va da afara pe Burghiu imediat ce va prelua mandatul de primar."Sunt promovati oameni care, fie sunt oameni de incredere, fie sunt neamuri, fie sunt parteneri de afaceri, fie sunt copii de vecini, de neamuri, de parteneri de afaceri. Oamenii acestia nu trebuie sa fi dovedit ceva in viata, e de ajuns sa fie la locul potrivit si la momentul potrivit si, deodata, se pomenesc ca sunt bagati in vreo 3-4 companii municipale si castiga dublu fata de un om care a muncit toata viata si lucreaza 10 ore pe zi intr-o multinationala. Imediat ce Consiliul General va fi constituit noua majoritate va schimba componenta Adunarii Generale, deci ulterior a Consiliului de Administratie si a directorului Termoenergetica", a explicat Nicusor Dan, potrivit adevarul.ro.Intrebat ce are sa ii reproseze directorului Termoenergetica, primarul ales al Capitalei a spus: "La intrebarea asta trebuie sa ii intrebati pe sutele de mii de bucuresteni care nu au avut apa calda vara asta si multi dintre ei care nu au caldura zilele astea. Termoenergetica a fost un esec de la momentul infiintarii sale, un esec pe partea financiara, datoriile sale sunt undeva la jumatate de miliard de lei catre Elcen, un esec pe ceea ce inseamna reparatii la infrastructura si schimbarea infrastructurii si cei 680 de metri pe care i-au raportat, asta a fost rezultatul lor. Si al treilea lucru care tine mai mult de Primarie decat de Termoenergetica, faptul ca nu au fost in stare sa ia bani europeni, care erau alocati pentru sectorul asta", a precizat noul primar Capitalei, conform sursei citate. ...citeste mai departe despre " Salariul exorbitant incasat de directorul Termoenergetica. Nicusor Dan a anuntat ca urmeaza sa-l concedieze " pe Ziare.com