Colonelul doctor Florin Oancea a afirmat marti, 3 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" au fost facute peste 110.000 de teste."Inca de la inceputul pandemiei de COVID-19 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino a fost in prima linie in lupta cu noul coronavirus prin laboratorul Infectii Respiratorii Virale recunoscut ca fiind centrul national de referinta pentru gripa de catre OMS inca din 1969. Aici se efectueaza diagnosticarea moleculara a probelor biologic, folosind tehnologia Real Time PCR. Pana astazi s-au efectuat peste 110.000 de teste pentru probele biologice primite din toata tara, atat de la directiile de sanatate publica judetene, cat si de la spitale militare si civile sau alte institutii ale statului", a afirmat comandantul Institutului.El a mentionat ca a crescut capacitatea de testare zilnica de la 250 de probe la 700-800 de probe."Capacitatea initiala de testare zilnica a fost de aproximativ 250 de probe, ajungand in prezent la peste 700-800 de teste, iar in situatii critice am depasit si 1.000 de teste pe zi. In aceasta perioada MApN a asigurat fondurile necesare pentru achizitia de reactivi si echipamente necesare pentru diagnosticarea probelor biologice prin Real Time PCR, ajungang la un buget de peste 85 de milioane de lei", a precizat colonelul doctor Florin Oancea. ...citeste mai departe despre " Cate teste pentru COVID-19 se pot face la Institutului Cantacuzino. MApN a alocat un buget care depaseste 85 de milioane de lei " pe Ziare.com