Constructia se afla la 19 km fata de Castelul Regal de la Savarsin si la 106 km fata de Arad, scrie news.ro.Castelul, care a fost construit intre anii 1800 si 1850, este clasat monument istoric de valoare nationala si universala, clasa A. Are 24 de camere si mai multe constructii anexe. Suprafata construita este de 983 metri patrati, cu o amprenta la sol de 450 m2.Castelul este construit in stil neoclasic si iese in relief prin fatada si terasa din spate, ambele strajuite de coloane in stil doric construite din gresie. Pe coloanele de pe fatada nordica se vad si astazi heruvimii sculptati direct pe ele.Parcul din jurul castelului are o suprafata de 16,7 ha.CITESTE SI:Anunt important pentru cei care vin din SpaniaReactia preotului de la Biserica din IOR, dupa ce lacasul a fost vandalizat: "Ar fi bine ca Patriarhia sa-si tempereze declaratiile, pentru ca intreaga "afacere" are un singur beneficiar: AUR"Inca un "revolutionar" din Bucuresti condamnat la inchisoare cu executare: "Vreau sa ma bat cu mascatii. Sa moara familia mea daca nu sparg ficatii in voi"CTP, despre controversatul medic Flavia Grosan si despre cei care o lauda: "Cum as putea eu sa numesc aceste persoane? Le-as numi maglavite"VIDEO "Puteti trezi toate simturile unui barbat". Cine sunt unguroaicele sexy care l-au cucerit pe Smiley la "Romanii au talent" ...citeste mai departe despre " Un castel construit in stil neoclasic este scos la vanzare. Care este suma ceruta " pe Ziare.com