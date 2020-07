Cardul de sanatate redevine obligatoriu, cu exceptia consultatiilor la medicul de familie si la specialistul din ambulatoriu

"Astfel, la 1 iulie va fi reluata obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi si de catre furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu / ingrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente", conform CNAS.Potrivit sursei citate, HG 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate) contine o serie de alte masuri aplicabile pana la 30 septembrie, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2:- consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare. Consultatiile medicale la distanta se acorda cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii pe ora;- consultatiile la medicul specialist din ambulatoriu se acorda fara a fi necesar biletul de trimitere;- in urma consultatiilor acordate la distanta medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescriptiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica;- medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu pentru maximum 90 de zile;- pentru situatiile care necesita prezentarea de documente casei de asigurari de sanatate de catre asigurat, documentele pot fi transmise casei de asigurari de sanatate prin mijloace electronice de comun ...citeste mai departe despre " Cardul de sanatate redevine obligatoriu, cu exceptia consultatiilor la medicul de familie si la specialistul din ambulatoriu " pe Ziare.com