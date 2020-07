UPDATE Coloana de masini de 7 km pe Autostrada Soarelui dupa un accident in care au fost implicate 3 masini

UPDATE Traficul se desfasoara ingreunat sambata dimineata pe Autostrada Soarelui, coloana de masini ajungand la 7 km, dupa ce trei masini s-au ciocnit, potrivit News.roDin primele date, nu au fost inregistrate persoane ranite. Traficul este ingreunat in zona, fiind restrictionate banda doi si banda de urgenta, formandu-se coloana in miscare de aproximativ 2 kilometri."Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita, sa pastreze distanta regulamentara intre vehicule si sa se asigure temeinic la schimbarea directiei de deplasare," sunt sfaturile politistilor. ...citeste mai departe despre " UPDATE Coloana de masini de 7 km pe Autostrada Soarelui dupa un accident in care au fost implicate 3 masini " pe Ziare.com