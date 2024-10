CFR SA va realiza pana in 2018 linia de 2,3 kilometri de cale ferata dintre localitatea Odaile, aflata langa Bucuresti, si aeroportul Henri Coanda, a declarat marti ministrul Transporturilor, Sorin Buse.

Costul total al proiectului este de 88,88 de milioane de euro, cu tot cu TVA, a mai precizat ministrul in cadrul unei vizite cu jurnalistii pe traseul liniei ferate.

Proiectul va fi realizat din fonduri proprii si co-finantat din fonduri europene in proportie de 75%. El le va permite in 2018 bucurestenilor sa parcurga drumul dintre Gara de Nord si aeroportul Henri Coanda in 18 minute, la un pret de 3,9 lei pentru un ...citeste mai departe despre "Calea ferata dintre Bucuresti si aeroportul Henri Coanda, gata in 2018. De la tren o sa mergem cu trotuarul rulant" pe Ziare.com

Ads