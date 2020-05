"Toti utilizatorii au LIVRARE GRATUITA la toate comenzile, pe o raza de 4 km distanta, pana pe 3 iunie!", au transmis reprezentantii Bolt Food pe Facebook "In mod normal, dezvoltarea unui astfel de serviciu dureaza cateva luni bune, insa aceasta criza cauzata de pandemia de COVID-19 a accelerat dezvoltarea unor servicii care poate altadata s-ar fi facut intr-un timp mult mai lung.Astfel, ceea ce in alte conditii s-ar fi facut in circa 3-4-5 luni si cu angajarea unor resurse dedicate strict pentru acel proiect acum s-a realizat cu resursele disponibile. Am incercat sa lansam cat mai repede posibil un produs, astfel incat sa aducem valoare pe piata intr-un timp mai scurt", a declarat Cristi Salceanu, country manager pentru Bolt in Romania, citat de Ziarul Financiar.Iata zonele de livrare:In acest moment, comenzile pot fi plasate la peste 100 de restaurante in Bucuresti, iar pe parcurs, noi restaurante vor fi adaugate frecvent in aplicatie, printre ele fiind atat mari retele internationale, cat si restaurante romanesti. n prezent, livrarea este posibila pe o raza de 8 km de la locul comenzii in aria de livrare, iar aceasta va fi extinsa in curand.In Romania mai sunt disponibile astfel de servicii de la Foodpanda, Glovo sau Takeaway. Recent, Uber Eats a anuntat ca se retrage din tara noastra. ...citeste mai departe despre " Bolt Food a fost lansat in Bucuresti - iata zonele in care livreaza " pe Ziare.com