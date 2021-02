Ce sanse are Moldova sa fie scoasa din uitare de Autostrada Unirii. Planurile pana in 2027, atunci cand ar trebui sa fie gata A8

Ministerul Transporturilor a trecut la prioritatile pentru perioada 2021-2024 elaborarea studiului de fezabilitate pentru sectorul de autostrada Targu Neamt - Targu Mures, parte din Autostrada Unirii.Studiul de Fezabilitate pe Autostrada "Unirii" A8, pe sectorul Tg. Mures - Tg. Neamt ar trebui sa fie gata in acest an, potrivit promisiunii fostului ministru al Transporturilor, Lucian Bode. Recent, Catalin Drula a declarat ca isi doreste scoaterea la licitatie in 2021 a capetelor autostrazii si includerea lor la finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Bugetul pentru A8In proiectul de buget pus in dezbatere, Ministerul Transporturilor a prevazut pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iasi-Targu Neamt, parte din Autostrada Unirii, suma de 4,8 milioane de lei, in 2021, necesari pentru finalizarea studiilor de fezabilitate si a proiectarilor.Pentru anul urmator, autostrada A8 are la dispozitie 23,1 milioane de lei. Anul 2023 aduce mai multi bani, 27,4 milioane de lei, iar pentru 2024 este estimata suma de 12 milioane de lei. In total, aproape 67,5 milioane de lei, estimate pentru anii urmatori.Includerea in proiectul de buget reprezinta primul pas pentru concretizarea acestui asteptat proiect de infrastructura, care va aduce drumurile de mare viteza in regiunea Moldovei.Urmeaza ca o parte dintre tronsoanele autostrazii sa fie incluse in PNRR, pentru a fi finantate prin fonduri europene.Finantarea europeanaMinistrul Drula declara ca vrea sa includa doar capetele autostrazii. Fondatorul asociatiei Moldova vrea autostrada, Catalin Urtoi, vorbeste despre nevoia de a include patru tronsoane in lista PNRR: Targu Mures-Acatari-Miercurea Mirajului, Targu Neamt-Motca, Targu Frumos-Letcani si centura de nord a Iasiulu."Concret, primul lucru era bugetul. Al doilea lucru este lista cu proiectele prin PNRR, unde obligatoriu trebuie introduse cele patru tronsoane: in judetul Mures, Targu Mures-Acatari-Miercurea Mirajului, tronsonul Targu Neamt-Motca si cele doua tronsoane din judetul Iasi, respectiv Targu Frumos-Letcani si centura de nord a Iasiului, de la ...citeste mai departe despre " Ce sanse are Moldova sa fie scoasa din uitare de Autostrada Unirii. Planurile pana in 2027, atunci cand ar trebui sa fie gata A8 " pe Ziare.com