Cate ore ar economisi soferii zilnic daca s-ar da in folosinta autostrada Bucuresti-Brasov. 33.384 de masini circula pe DN1 in fiecare zi

In prezent, constructorii nu se inghesuie sa depuna oferte pentru a realiza autostrada de pe Valea Prahovei, care ar curma suferinta soferilor de pe DN1, ci mai degraba cer Companiei de Drumuri lamuriri in privinta documentelor publicate, care ii tin departe de a se implica.La ora actuala, din autostrada Bucuresti - Brasov a mai ramas de lansat spre executie sectiunea Ploiesti - Brasov si centura Comarnic. Tronsonul Bucuresti - Ploiesti este in operare din 2012, iar lucrarile la lotul Rasnov - Cristian ar putea fi gata pana la finalul acestui an, potrivit estimarilor Ministrului Transporturilor, Lucian Bode.La finalul lunii august, CNAIR a lansat licitatia pentru revizuirea studiului de fezabilitate realizat in 2006, dar si pentru elaborarea proiectului tehnic pentru tronsonul Ploiesti - Brasov. Contractul are o valoare cuprinsa intre 48,8 milioane de lei si 57,6 milioane de lei, iar documentatiile ar trebui sa fie gata in trei ani si jumatate. Apoi, constructorii s-ar putea apuca de lucrari.Lotul Ploiesti-Brasov, fara varianta de ocolire Comarnic si sectorul Rasnov-Cristian, are 97,3 kilometri. Singura oferta a fost depusa din partea Consitrans, iar contractul ar putea fi semnat in prima luna din 2021, daca nu se depun contestatii.Specialistii in infrastructura spun ca proiectantii seriosi au stat deoparte la aceasta licitatie, intrucat Compania de Drumuri a lansat o documentatie cu numeroase erori si neconcordante si o valoare estimata a investitiilor foarte mica. Mai mult, Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza ca "singurul ofertant, Consitrans, este recunoscut pentru marile probleme in a livra proiecte de calitate si la timp (spre exemplu A7 Ploiesti-Bacau sau A13 Sibiu-Fagaras)".Licitatia pentru centura Comarnic, in lungime de 5,2 kilometri, este suspendata dupa ce ofertantii au acuzat numeroase neclaritati. Asociatia Pro Infrastructura (API) avertizeaza ca proiectul "este foarte aproape de un nou esec", pentru ca firmele de constructii nu vor depune oferte din cauza neclaritatilor si a lipsurilor din documentia tehnica, iar valoarea estimata pentru constructie este mult prea mica.Pana acum, 30 de agenti economici au depus solicitari de clarificari, iar la nivelul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-a constituit un grup de lucru pentru r ...citeste mai departe despre " Cate ore ar economisi soferii zilnic daca s-ar da in folosinta autostrada Bucuresti-Brasov. 33.384 de masini circula pe DN1 in fiecare zi " pe Ziare.com