Asociatia Zi de Bine a strans donatii de 800.000 de euro pentru spitale

Campania #scutpentruspitale, inceputa pentru a sprijini Spitalul de Boli Infectioase din Brasov, s-a extins si este inca in desfasurare, asociatia fondata de Melania Medeleanu si Luciana Zaharia ajungand pana acum la 52 de spitale din tara.Banii stransi in campania #scutpentruspitale au fost folositi pentru achizitionarea de aparatura medicala - kit ecograf de inalta performanta, 18 ventilatoare ATI, 6 monitoare ATI, sistem de protectie respiratorie cu sincronizare, 7 injectomate, 28 lampi UV - echipamente de protectie - 72.000 de masti chirurgicale ffp2, 2.000 combinezoane, 30.000 de manusi, 10.000 de viziere, halate de unica folosinta, ochelari de protectie, 100.000 litri dezinfectanti si alte materiale necesare spitalelor din: Brasov, Targoviste, Suceava, Buzau, Campulung, Craiova, Petrosani, Radauti, Sinaia, Targu-Mures, Barlad, Roman, Rosiorii de Vede, Tecuci, Arad, Piatra-Neamt, Ploiesti, Hunedoara, Deva, Gaesti, Botosani, Targu Carbunesti, Baia-Mare, Bucuresti, Sighisoara, Sannicolau Mare, Onesti, etc."Au fost doua luni pline, in care am trecut prin mii de stari: de la furie si frustrare cand citeam mesajele disperate ale medicilor care ne scriau, pana la uimire si incantare la reactia oamenilor care au donat de cate ori le-am cerut ajutorul.Le-am aratat la fiecare pas ce facem cu banii si pentru ce avem nevoie de ei. Iar ei au facut scut: si-au donat ziua de nastere, si-au mobilizat prietenii si am strans fonduri cot la cot.Cat timp donatorii ne raman alaturi, continuam sa cautam si sa trimitem mai departe ajutorul de care este nevoie," a declarat Melania Medeleanu, fondatoare a Asociatiei Zi de Bine.Asociatia ZI de BINE s-a implicat si in strangerea de fonduri pentru Unitatea de Suport Medical Bucurestii NOI, proiect initiat de Auchan si Leroy Merlin. Amenajata in timp record, in doar 2 saptamani, Unitatea de suport medical a fost predata autoritatilor si este pregatita sa primeasca 350 de pacienti cu forme usoare ale bolii, degrevand spitalele, care se pot astfel concentra pe pacientii in stare grava.In acest moment, Asociatia Zi de Bine a lansat un nou Call si pentru companii pentru strangerea de fonduri in vederea amenajarii celui de-al doilea centru de suport medi