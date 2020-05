Arctic inchide temporar fabrica de la Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19

"In calitate de lider al pietei de electrocasnice din Romania si de unul dintre cei mai importanti sustinatori ai economiei locale, cu aproximativ 4.000 de angajati, compania Arctic prioritizeaza sanatatea si siguranta acestora, a partenerilor de afaceri si a consumatorilor. La fabrica din Gaesti s-au confirmat 66 de cazuri de Covid-19, in urma unei proceduri de testare initiata de compania Arctic, dupa primul caz raportat pe data de 7 mai. Arctic a luat decizia de a inchide fabrica, cu efect imediat", se arata intr-un comunicat al companiei.Conform sursei citate, toti angajatii fabricii din Gaesti vor intra in somaj tehnic pe toata perioada in care liniile de productie raman inchise, iar diferenta pana la salariul net corespunzator fiecarei pozitii va fi acoperita de angajator. Liniile de lazi frigorifice vor reincepe productia pe data de 2 iunie, iar liniile de frigidere pe data de 25 mai, intre timp fabrica urmand sa treaca printr-un program intens de dezinfectie.Arctic mai anunta ca toti cei confirmati pozitiv sunt asimptomatici si sunt spitalizati, starea lor fiind monitorizata de autoritatile medicale locale. Angajatii care au intrat in contact cu persoanele afectate au fost informati si sunt in prezent in autoizolare, pentru a reduce raspandirea virusului."Am initiat proactiv testarea ca o masura suplimentara de siguranta la cele deja existente in toate facilitatile noastre. Punem in aplicare o serie de masuri stricte si proactive, asa cum rezulta si din inspectiile sanitare intreprinse si lucram in stransa cooperare cu autoritatile sanitare locale si centrale, pentru a preveni raspandirea virusului si a proteja sanatatea angajatilor nostri. Ramanem aproape si oferim tot sprijinul nostru tuturor celor afectati si familiilor lor", a declarat Murat Buyukerk, Chief Executive Officer Arctic, potrivit comunicatului de presa.Compania precizeaza ca, inca din primele stadii ale pandemiei, a pus in aplicare un plan de pregatire si de actiune, pentru a asigura masuri de preventie la cel mai inalt nivel in toate operatiunile sale, in sediul central si in fabrici.Conducerea Arctic a hotarat testarea profilactica a angajatilor dupa ce Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a identificat doua cazuri, in datele de 7 si 9 mai. Un alt pacient simptomatic, angajat al Arctic, ...citeste mai departe despre " Arctic inchide temporar fabrica de la Gaesti, dupa confirmarea a 66 de cazuri de COVID-19 " pe Ziare.com