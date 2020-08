"Potrivit informatiilor statistice centralizate la nivelul Administratiei Nationale Apele Romane, resursele de apa ale Romaniei sunt relativ sarace si neuniform distribuite in timp si spatiu. Teoretic, resursele de apa insumeaza circa 134,6 miliarde mc (fiind constituite din apele de suprafata - rauri, lacuri, fluviul Dunarea - si ape subterane), insa, dintre acestea, doar circa 38,34 miliarde mc de apa reprezinta resursa utilizabila, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice. Din cauza regimului variabil al resurselor de apa din Romania, o parte din resursele de apa cresc in perioadele de viitura, iar, in perioadele secetoase, debitele scad la valori foarte mici", arata institutia intr-un comunicat.Pentru a mari resursele utilizabile, specialistii Administratiei Nationale "Apele Romane" au regandit functionalitatea lucrarilor hidrotehnice existente, astfel incat, la aceasta ora, majoritatea lucrarilor hidrotehnice aflate in administrare au utilitatea publica multipla.In prezent, specialistii Apelor Romane au in vedere noi propuneri de amenajare a bazinelor hidrografice, inclusiv prin realizarea de noi lacuri de acumulare, care au rolul unor adevarate rezervoare de apa."Cu ajutorul lor, specialistii Apelor Romane reusesc optimizarea modului de utilizare a resursei de apa din punct de vedere cantitativ, atat pentru alimentarea cu apa a populatiei, cat si pentru atenuarea undelor de viitura, in caz de inundatii, dar si pentru producerea de energie electrica. In acelasi timp, proiectele de lucrari derulate de ANAR in prezent tin cont de evolutia schimbarilor climatice actuale, ca si de conditiile de mediu", precizeaza Apele Romane.In prezent, majoritatea proiectelor tehnice propuse spre finantare includ si solutii prietenoase pentru mediul inconjurator.Ervin Molnar, directorul general al AN Apele Romane, a vorbit de importanta stimularii dezvoltarii socio-economice prin atragerea investitiilor in infrastructura, in cadrul unei vizite de lucru la barajul Runcu."Sunt multumit de modul in care decurg lucrarile, echipele de lucru sunt motivate, iar ritmul este unul ...citeste mai departe despre " Apele Romane: Resursele de apa ale Romaniei sunt relativ sarace si neuniform distribuite " pe Ziare.com