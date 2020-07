Redam, mai jos, comunicatul integral transmis public de Blue Air:"Din cauza restrictiilor impuse de Guvernul Italiei si cel al Ciprului pentru pasagerii care vin din Romania, Blue Air este nevoita sa anuleze un numar semnificativ de zboruri intre Romania si Italia si intre Romania si Cipru.Fiecare pasager afectat va primi detalii referitoare la optiunile de calatorie pe e-mailul furnizat in momentul rezervarii biletului. Optiunile sunt:1) rebooking gratuit care se va putea face direct pe website2) returnarea banilor in portofelul electronic individual Blue Wallet. In cazul in care nu reusiti sa faceti rebooking gratuit pe site, va rugam sa scrieti un e-mail catre zbor.anulat@blueair.aero. In cazul in care nu doriti rebooking gratuit, veti primi suma in portofelul Electronic Blue Wallet (detalii referitoare la accesul si folosirea sumelor in viitor gasiti la link-ul https://www.blueairweb.com/ro/ro/blue-air-wallet/)Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca facem eforturi pentru a relua zborurile de indata ce restrictiile vor fi ridicate de catre autoritati. Pana atunci, va dorim sanatate multa si sa fiti in siguranta!" ...citeste mai departe despre " Anunt de ultima ora al Blue Air: "Suntem nevoiti sa amanam un numar semnificativ de zboruri intre Romania si Italia si intre Romania si Cipru" " pe Ziare.com