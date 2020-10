Potrivit proiectului de hotarare guvernamentala, consultat de cotidianul german Bild, restaurantele vor putea opera numai in regim de livrari pentru acasa, iar scolile si gradinitele vor ramane deschise.Merkel a dorit ca sefii executivelor celor 16 landuri sa fie de acord cu inchiderea salilor de fitness, a cazinourilor, a cinematografelor, a teatrelor si a salilor de concerte. In schimb, magazinele ar urma sa ramana deschise cu conditia respectarii masurilor de igiena si de distantare fizica.Acelasi document arata ca guvernul federal doreste sa furnizeze ajutor financiar firmelor afectate de restrictiile antiepidemiologice.Germania, laudata pentru mentinerea ratei de infectare cu COVID-19 mult sub cea din alte state dezvoltate in faza initiala a pandemiei, se confrunta in prezent cu o crestere substantiala a numarului total de cazuri, care miercuri a ajuns la 449.275, dintre care aproape 15.000 in precedentele 24 de ore.Cancelarul Angela Merkel a avertizat marti ca sistemul de sanatate din Germania ar putea ajunge intr-un punct critic daca actualul ritm al infectarii continua, iar ministrul economiei Peter Altmaier a anuntat ca este probabil ca la finalul saptamanii sa se atinga pragul de 20.000 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore. ...citeste mai departe despre " Angela Merkel propune inchiderea tuturor barurilor si restaurantelor " pe Ziare.com