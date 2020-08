Amenzi pana la 5.000 de lei pentru operatorii de salubrizare care nu vor spala strazile din zona centrala a Capitalei minimum o data pe zi

Bulevardele, zonele aglomerate, pasajele si podurile din zona centrala vor fi stropite de patru ori in decurs de 24 de ore si vor fi spalate o data pe zi. In cazul altor artere, in functie de dimensiuni, se vor realiza 1 - 3 treceri/saptamana.Maturatul se va realiza zilnic in zona centrala a orasului, pe bulevarde, strazi principale, pasaje/poduri rutiere sau pietonale. In zonele aglomerate se vor realiza doua treceri pe zi, iar pe strazile secundare se va realiza o trecere la 2 - 3 zile.Intervalul orar recomandat pentru operatiuni de stropit, maturat mecanizat si spalat este intre orele 22,00 - 6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzator.In vederea diminuarii cantitatilor de pulberi in suspensie in aer, pe arterele de circulatie cu trafic STB sau pe arterele de penetratie si legatura se vor inlocui maturile/periile cu echipamente de aspiratie. In primii trei ani se vor inlocui in procent de 50%, urmand ca in urmatorii trei ani sa fie inlocuite in procent de 75%.Potrivit regulamentului, autoritatile locale ale sectoarelor vor avea obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata pe cinci fractii, respectiv: deseuri biodegradabile, deseuri de hartie/carton, mase plastice, deseuri de sticla/metal si deseuri reziduale.In situatia in care colectarea pe cinci fractii nu este posibila, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al sanatatii populatiei si al respectarii standardelor de calitate necesare, autoritatile locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata a deseurilor municipale pe minimum doua fractii, umed si uscat, urmat de un proces de sortare a fractiei uscate prin care sa obtina cel putin patru fractii: hartie/carton, mase plastice, deseuri de metal si deseuri reziduale.Nerespectarea prevederilor se va sanctiona cu amenzi cuprinse intre 3.000 si 5.000 de lei.La elaborarea propriilor regulamente, autoritatile locale de sector vor lua toate masurile astfel incat frecventele de colectare a deseurilor si tipul recipientilor sa indeplineasca principiul "platesti cat arunci".Pe teritoriul Capitalei, persoanele fizice sau juridice care executa ...citeste mai departe despre " Amenzi pana la 5.000 de lei pentru operatorii de salubrizare care nu vor spala strazile din zona centrala a Capitalei minimum o data pe zi " pe Ziare.com