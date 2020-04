Alexe, dupa decizia CJUE: O tara intreaga este condamnata din cauza unor administratii iresponsabile

"Inevitabilul pe care il anuntam de la inceputul mandatului s-a intamplat. Romania a fost condamnata la Curtea Europeana de Justitie, dupa ce Primaria Capitalei nu a reusit sa reduca poluarea cu PM10 in Municipiul Bucuresti. O tara intreaga este condamnata din cauza unor administratii locale iresponsabile. (...)Comisia a fost rabdatoare cu noi si cu acest subiect. A asteptat cativa ani ca PMB sa aprobe un plan de reducere a poluantului PM10. Dupa ce PMB a reusit sa aprobe un plan, nu a fost capabila sa implementeze propriile masuri asumate. Din cauza acestei administratii, nu am resit sa tinem sub control poluantul PM10. Era previzibil verdictul de astazi", a spus Alexe, intr-o declaratie de presa.Conform sursei citate, Primaria Capitalei nu a luat masuri imediat, in ciuda avertizarilor repetate primite de Municipalitate din partea Ministerului Mediului. El a adaugat ca inclusiv in perioada izolarii, PM10 a fost depasit de sapte ori."Doar salubrizarea eficienta a strazilor din Bucuresti ar fi reusit sa duca Bucurestiul la o reducere a poluarii cu PM10 cu cel putin 42%. Din pacate, aceasta masura (...) a fost atinsa intr-un procent de 40% si doar teoretic. (...) Am amendat inclusiv primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru ca, potrivit legii, primarul este responsabil de indeplinirea Planului de calitate a aerului, care a depins de condamnarea Romaniei la CJUE", a mai spus Alexe.Ministrul Mediului a cerut Primariei Capitalei un plan de urgenta pe termen scurt, cu solutii de reducere a poluarii.Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. CJUE precizeaza ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10, conform sentintei.Decizia vine dupa ce Comisia Europeana cerut Curtii, in 12 octombrie 2018, constatarea ca tara noastra nu respecta reglementarile in mateirie. Comisia a trimis in judecata Romania pentru neindeplinirea obligatiilor privind calitatea aerulului inconjurator, pentru depasirea sistematica a valorilor limita pentru microparticule (PM10) in Bucuresti."Romania, pe de o parte, prin nerespectarea sistematica si persistenta, din anul 2007 si pana cel putin in anul 2016, a ...citeste mai departe despre " Alexe, dupa decizia CJUE: O tara intreaga este condamnata din cauza unor administratii iresponsabile " pe Ziare.com