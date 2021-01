Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, una dintre terase avea spatii inchise tip iglu."In jurul orei 19,30, politisti din cadrul Sectiei 3, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe terasa unui restaurant situat pe bulevardul Tomis se aflau mai multe persoane asezate la mese, in spatii inchise de tip 'iglu', fiind incalcate prevederile legale. Administratorul societatii comerciale a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei, potrivit Legii nr. 55/2020", a informat IPJ.La o a doua terasa, peretii retractabili nu erau ridicati, spatiul unde erau mai multe persoane asezate la mese fiind inchis."Pe terasa unui local se aflau mai multe persoane asezate la mese, iar (...) terasa este imprejmuita cu pereti retractabili, care erau inchisi. Administratorul societatii comerciale a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei", conform IPJ Constanta.Citeste si:VIDEO Ce amenda a luat femeia al carui sot a aruncat cu vin fiert in ambulanta la Busteni. A apelat nejustificat numarul de urgenta 112 ...citeste mai departe despre " Administratori de restaurante din Constanta, amendati cu cate 2.000 lei pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID-19 " pe Ziare.com