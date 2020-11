"Padre", unul dintre cei mai iubiti preoti din Banat, a murit la 42 de ani de COVID-19: "A ars mereu pentru cei din jur"

Anuntul mortii lui "Padre" a fost facut pe pagina de Facebook a manastirii."De astazi, inima iubitoare a parintelui staret Varlaam bate in vesnicie, langa inima Celui pe care l-a iubit din vesnicie si pentru vesnicie. De astazi s-a intors Acasa, unde mereu a trait cu inima, desi s-a daruit in intregime oamenilor. Dupa 18 zile de lupta cu virusul SARS-COV2, Padre s-a mutat la Domnul. Chip al bunatatii infinite, al iubirii jertfelnice si al slujirii tuturor, Padre este de astazi rugator neobosit in ceruri si, asa cum mereu le-a promis ucenicilor sai, de astazi ii asteapta la poarta vesniciei", se arata pe pagina de Facebook a Manastirii Partos."Omul-lumina, omul-bucurie, omul pentru care iubirea era modul de viata, omul in ai carui ochi puteai sa vezi o adiere a vesniciei, omul a carui rugaciune te purta prin durerile vietii, omul al carui cuvant zidea inimi". Asa este caracterizar parintele Varlaam, considerat sufletul Manastirii Partos."In 14 ani de preotie si 12 ani de slujire ca staret a ars mereu pentru cei din jur, ca o lumina in bezna lumii, luminand prin fapta si cuvant, daruindu-se tuturor cu iubire si jertfelnicie. Existenta sa este privilegiul nostru! De astazi lumea il va cunoaste prin cuvantul sau daruit "cu timp si fara timp", de astazi il vom privi tainic intr-o icoana a inimilor noastre. Acasa pentru el a fost mereu Cerul si nelinistit a fost sufletul sau pana nu s-a intors la Domnul sau cel adorat", se mai arata in postarea care anunta trecerea in vesnicie a iubitului preot."Totul Lui si totul spre slava Lui", asa a trait Padre fiecare zi de zidire a sufletelor, asa a readus la viata casa Sfantului Iosif, asteptandu-i mereu in prag pe cei flamanzi, pe cei bolnavi si suferinzi, pe cei pe care viata i-a incercat."A umplut cu zambetul lui inimile si ne-a aratat tuturor ce frumos straluceste Chipul lui Dumnezeu in oamenii Sai alesi. A trait intr-o viata scurta cu toata intensitatea fiintei, a ars pentru oameni, pentru credinta, slujire si iubire. A trait neobosit intr-o continua alergare, cuvantul sau era mangaiere, visele lui speranta pentru cei incercati. Padre este pentru toti cei din jurul sau omul care ne-a invatat iubirea - iubirea careia ii este de ajuns doar sa iubeasca, fara a astepta ceva ...citeste mai departe despre " "Padre", unul dintre cei mai iubiti preoti din Banat, a murit la 42 de ani de COVID-19: "A ars mereu pentru cei din jur" " pe Ziare.com