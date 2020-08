"Autoritatile locale au precizat ca in cadrul companiei respective isi desfasoara activitatea cetateni romani, angajati direct sau prin intermediul unor companii de plasare a fortei de munca, iar 60 dintre acestia au fost testati pozitiv cu virusul SARS-COV-2", arata ministerul roman.In acest context, fabrica a fost inchisa la data de 17 august, toti angajatii aflandu-se in autoizolare pentru o perioada de 14 zile si beneficiind de sprijin atat din partea autoritatilor locale, cat si din partea angajatorului.MAE precizeaza ca, pana la acest moment, la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitari de asistenta consulara din partea lucratorilor romani de la compania in cauza.Consulatul General al Romaniei la Edinburgh continua dialogul cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19. ...citeste mai departe despre " 60 de romani angajati la o companie de prelucrarea carnii din Marea Britanie, infectati cu COVID-19 " pe Ziare.com