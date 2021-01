FOTO/VIDEO Retrospectiva marilor proiecte de infrastructura din 2020: metroul din Drumul Taberei, trenul pana la aeroportul Otopeni si 60 de kilometri noi de autostrada

Metroul din Drumul TabereiMagistrala 5 de metrou, sectiunea Eroilor - Drumul Taberei, a fost inaugurata marti, 15 septembrie 2020, la noua ani de la debutul lucrarilor. Cea mai recenta magistrala de metrou are zece statii (Raul Doamnei, Constantin Brancusi, Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2) si un depou. Lungimea liniei este de 6,871 kilometri, iar durata de deplasare este de aproximativ 12 minute.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, a fost finantata integral din fonduri externe nerambursabile (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat este de aproape 3,2 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.In prezent, pe noua linie circula trenuri de metrou vechi, model Bombardier, iar peste doi ani si jumatate vor circula trenurile marca Alstom, producatorul cu care Metrorex a semnat contractul pentru achizitia a 13 noi trenuri, in valoare de peste 103 milioane de euro.Dupa inaugurarea acestei magistrale, Capitala a ajuns la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon, dar planul pentru urmatoarele doua inca nu a fost pus pe hartie.Trenul pana la aeroportul OtopeniTrenul Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, construit pentru campionatul de fotbal Euro 2020, a fost inaugurat pe 13 decembrie. Pretul unei calatorii este de patru lei. In primele zile, trenurile au circulat cu intarziere, din cauza unor probleme tehnice pe calea ferata.Legatura directa intre Gara de Nord si aeroport este asigurata pe relatia Bucuresti Nord - Mogosoaia - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti (si retur) de 72 de trenuri (36 de perechi), care apartin urmatorilor trei operatori de transport feroviar de calatori: CFR Calatori, Transferoviar Calatori si Regio Calatori.Durata calatoriei de la Bucuresti Nord la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti este de 20 de minute, iar ...citeste mai departe despre " FOTO/VIDEO Retrospectiva marilor proiecte de infrastructura din 2020: metroul din Drumul Taberei, trenul pana la aeroportul Otopeni si 60 de kilometri noi de autostrada " pe Ziare.com