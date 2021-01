Sensor Tower a calculat ca veniturile generate de aplicatii in 2020 - prin achizitii directe, abonamente ori microtranzactii - s-au ridicat in total pe Android si iOS la suma record de 111 miliarde de dolari.Fata de cele 85,2 miliarde de dolari generate in 2019, anul trecut a adus o crestere a veniturilor de 30,2%.App Store este in continuare mult peste Google Play la acest capitol. Magazinul Apple a generat 72,3 miliarde de dolari, in crestere cu 30,3% fata de 2019.Google Pay a adus anul trecut 38,6 miliarde de dolari, in crestere cu 30% de la cele 29,7 miliarde de dolari din 2019.Cum cele doua platforme au avut cresteri similare in ceea ce priveste veniturile, Google nu a reusit sa micsoreze distanta ce-l separa de Apple. App Store a adus cu 87,3% mai multi bani pentru dezvoltatori decat Google Play.Dincolo de jocuri, care atrag de regula cei mai multi bani, categoria care a performat cel mai bine anul trecut in App Store a fost Entertainment-ul. Aplicatiile din aceasta categorie au generat 5,3 miliarde de dolari, in crestere cu 29,3%.Pe Android, cel mai bine au mers aplicatiile de socializare. Acestea au atras 1,2 miliarde de dolari anul trecut.Cat despre jocuri, acestea au generat 79,5 miliarde de dolari din cele 111 miliarde de dolari investiti in total in aplicatii anul trecut, in crestere cu 26%. ...citeste mai departe despre " Suma colosala care a fost cheltuita pe aplicatii in anul 2020. Este vorba de miliarde de dolari " pe Ziare.com