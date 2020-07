3 sfaturi pentru cei care vor sa scada in greutate

Primul pas in obtinerea unei siluete de invidiat este organizarea. Ai nevoie de un plan concret, realist, bazat pe un stil de viata sanatos, pe o alimentatie atent aleasa si de un program de sport specializat.Pentru a-ti duce la indeplinire scopul de scapa de kilogramele in plus este indicat sa ceri ajutorul unui profesionist. Cateva abdomene si o dieta stricta nu vor avea rezultatele dorite pe termen lung. Infometarea este printre principalele greseli pe care le fac toti cei care vor sa slabeasca.George Brailoiu vine in intampinarea ta cu sfaturi utile pentru a obtine un corp de invidiat.Prima regula pentru a slabi este sa nu te infometezi. George Brailoiu recomanda o dieta bazata pe proteine, totul combinat cu un aport de nutrienti si vitamine esentiale organismului pentru un tonus bun.Elimina din dieta ta zilnica orice preparate procesate, grasimi, alimente de tip fast-food, fainoase, bauturi carbogazoase si zaharul. Urmatorul pas ar fi realizarea unui antrenament personalizat, care sa aiba la baza o analiza detaliata a organismului tau.In general, 30 de minute pe banda de alergat, la sala, vor fi mult mai eficiente daca le vei combina cu un program de fitness, cu miscari ample.O silueta perfecta trebuie sa aiba la baza un organism sanatos, astfel ca apa devine un element esential in dieta ta zilnica. Consuma peste 2 litri zilnic si hidrateaza-te ori de cate ori simti nevoia, mai ales dupa ce faci miscare, moment in care corpul pierde destul de multa apa.Nu sari peste prima masa a zilei, care trebuie sa fie bogata in fibre, proteine si vitamine. Un alt aspect important, in ceea ce priveste dieta, il reprezinta gustarile dintre mese. Consuma fructe si alimente hranitoare, precum nuci, migdale sau caju. Elimina zaharul in totalitate sau inlocuieste-l cu variante naturale, precum stevia.Gasesti aici si alte sfaturi simple, dar extrem de eficiente, testate si confirmate de George Brailoiu, pentru cei care vor sa slabeasca.Sa scazi in greutate nu este imposibil, atata vreme cat respecti cu strictete cateva reguli de baza. Dupa adoptarea unei diete corespunzatoare, sportul trebuie sa faca parte periodic din rutina ta.E esential sa alegi exercitii eficiente, care sa nu-ti puna in pericol sanatatea, mai ales daca esti la inceput. O persoana care a fost mult timp sedentara are nevoie de exercitii simple, care, mai apoi, vor fi crescute in intensitate.Organismul trebuie protejat de socuri, motiv pentru care un antrenor personal de fitness este alegerea optima daca vrei sa scazi in greutate rapid, eficient si pe termen lung. Mai mult, incalzirea este extrem de importanta. Seturile de exercitii si lucratul la aparate trebuie sa fie alese in functie de organismul fiecarei persoane in parte.Alege programe personalizate, care sa-ti ofere rezultatele pe care ti le doresti. In mod cert nu vei dori ca dupa cele zece kilograme date jos pielea sa atarne inestetic.Fermitatea pielii, dezvoltarea musculaturii acolo unde este cazul, o talie mai subtire si un numar vizibil de kilograme pierdute vor fi rezultate garantate daca te lasi pe mana specialistului.Inarmeaza-te cu rabdare si urmeaza, indeaproape, sfaturile oferite pentru a slabi in cel mai scurt timp. Pregateste-ti corpul pentru vara si mintea pentru a-ti indeplini toate obiectivele propuse.