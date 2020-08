Trebuie sa port brackets?

Tratamentele ortodontice sunt utilizate pentru a corecta probleme precum dintii aglomerati sau strambi, retrognatismul si prognatismul mandibular, pozitia necorespunzatoare a maxilarului sau afectiuni temporare ale articulatiilor.Pacientii cu probleme de ortodontie pot beneficia de aceste tratamente de la o varsta frageda. Varsta potrivita pentru a purta brackets este intre 10 si 14 ani, cand capul si gura sunt in continua crestere si este mai usor sa indreptati dintii.Cu toate acestea, modificarile aspectului facial pot fi traumatizante pentru copiii din aceasta categorie delicata de varsta, astfel incat parintii ar trebui sa discute problema cu copiii lor inainte de a lua o decizie.De retinut ca brackets nu sunt doar pentru copii. In fiecare zi, tot mai multi adulti poarta brackets pentru a remedia problemele minore si a-si imbunatati zambetele.Exista, de obicei, trei tipuri de brackets: cel mai popular tip sunt suporturile din metal sau din plastic, care adera la dinti si trec mult mai neobservate. Ortodontia "linguala" consta din paranteze care sunt fixate pe partea din spate a dintilor, care un sunt la vedere.Benzile metalice sunt tipul clasic care acopera cea mai mare parte a dintelui pe masura ce inconjoara dintele.Depinde de planificarea tratamentului tau. De obicei, este nevoie de mai mult timp, cu atat este mai complicata problema spatiului sau muscatura si in functie de varsta. In anumite cazuri se poate estima intre 18 si 30 de luni de ortodontie completa.Nu este inconfortabil. Trebuie sa faci vizite la medic pentru a regla (strange), pentru a ajuta dintii sau maxilarul sa se miste treptat pana la pozitia dorita.Este posibil sa simtiti dureri usoare in dinti si maxilar dupa fiecare vizita, dar nu dureaza mult. Exista situatii cand unii dinti trebuie sa fie extrasi pentru a face loc dintilor deplasati si pentru a obtine o aliniere mandibulara corecta.Medicul dumneavoastra stomatolog este responsabil de coordonarea tratamentului dvs. dentar, care ar putea include un tratament ortodontic, care consta in diagnostic, teste si unele proceduri ortodontice.Cu toate acestea, medicul dumneavoastra dentist va poate recomanda un ortodont, un specialist in dezvoltarea, prevenirea si corectarea neregulilor legate de anomalii faciale, dinti, muscaturi si maxilare.