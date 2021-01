Tipuri de lapte praf recomandate pentru hrana optima a bebelusilor

este concentrat sub forma unei pulberi albe;

necesita diluare inainte de administrare;

nu este un produs steril;

implica mai multa atentie in momentul prepararii;

implica mai multa atentie in momentul depozitarii;

trebuie sa fie respectate toate instructiunile de preparare astfel incat laptele praf sa fie in formula perfecta.

produsul este sterilizat si este sigilat corespunzator;

in momentul in care este combinat cu apa nu mai este un produs steril;

este mai avantajos prin prisma riscurilor implicate in momentul diluarii, daca se respecta recomandarile producatorului.

este steril;

nu implica riscuri in momentul manipularii;

nu trebuie preparat;

poate fi administrat direct si rapid bebelusului, la cerere;

este varianta ideala pentru concedii si plimbari.

Laptele praf in formula clasica are urmatoarele proprietati care il fac diferit de alte variante de lapte praf:Laptele praf este o solutie perfecta pentru foarte multi parinti si este unul dintre cele mai utilizate produse pentru bebelusi. Totodata, laptele praf in formula clasica este recomandat si de pediatrii in cele mai multe cazuri si este cel mai ieftin, comparativ cu celelalte tipuri de lapte.Laptele praf lichid concentrat pentru bebelusi este o categorie speciala si nu are popularitatea laptelui praf clasic. Acesta are urmatoarele proprietati care il fac special:Acest lapte are insa un pret mai mare si nu este utilizat de foarte multi parinti. Preferinta generala este spre laptele praf clasic, sub forma de pulbere alba.Laptele praf gata preparat poate fi considerat solutia optima in ceea ce priveste modul de administrare si de prelucrare si are urmatoarele proprietati importante:Acest lapte praf este perfect pentru bebelusii care au probleme cu imunitatea. De asemenea, poate fi considerat si cea mai buna alegere pentru ca reduce cu mult eforturile de sterilizare si de preparare.Tinand cont de aceste tipuri, laptele praf se va alege tinand cont de varsta bebelusului si de perioada de alaptare in care se administreaza. Pentru a determina inca de la inceput care este cel mai bun lapte praf, in momentul in care se decide achizitia, se vor lua in considerare mai multi factori. Laptele praf clasic este recomandat pentru bebelusii de orice varsta, laptele praf concentrat este pentru bebelusii de 4 luni sau mai mari, iar laptele praf este o formula complementara pentru alimentatia bebelusului dupa 1 an.