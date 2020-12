Si tie ti se pare tentant sa iei pastile de slabit?

Pentru a combate obezitatea este recomandat un stil de viata sanatos, caracterizat prin efectuarea de exercitii fizice, o dieta corespunzatoare si echilibrata si atentie sporita acordata timpului de odihna. Totusi, aceste metode ofera rezultatele dorite intr-un timp destul de indelungat si majoritatea persoanelor renunta inca din primele saptamani. Debusolate si dezamagite ca nu au obtinut ceea ce isi doreau, se refugiaza din nou in mancare, acumuland si mai multe kilograme in plus. Asa ca, pentru a scapa de greutatea in exces, oamenii au inceput sa isi indrepte atentia catre pastile de slabit , care au devenit o metoda extrem de eficienta si de populara.Pastilele de slabit sunt foarte des folosite de catre cei care vor sa scape de greutatea in exces si sa ajunga la silueta ideala. Aceste pastile sunt considerate suplimente alimentare si actioneaza in diverse feluri asupra organismului, pentru a accelera scaderea in greutate. De exemplu, unele pastile de slabit sunt formulate pentru a reduce apetitul sau pentru a arde grasimile, pe cand altele ajuta la eliminarea excesului de apa din organism sau accelereaza metabolismul si ofera un boost de energie.Cei care sunt tentati de ideea folosirii pastilelor de slabit trebuie sa se documenteze foarte bine in acest sens si sa ia in considerare atat avantajele, cat si dezavantajele pe care le are administrarea acestui supliment alimentar.Atunci cand sunt formulate cu ingrediente corespunzatoare, pastilele de slabit au un efect benefic asupra starii generale de sanatate, pe langa faptul ca ajuta la eliminarea kilogramelor in plus. Studiile arata ca cele mai bune pastile pentru slabit contin ingrediente naturale, precum ginseng, fenicul, psyllium, ceai verde, cafeina, cacao, chitosan sau guarana.Cel mai mare avantaj al pastilelor de slabit este rapiditatea cu care se pierd kilogramele in plus. In plus, acestea sunt accesibile, putand fi achizitionate din magazine naturiste si farmacii fizice sau din mediul online. De asemenea, din punct de vedere al costurilor implicate este mult mai convenabil sa se foloseasca pastile de slabit, avand in vedere ca un nutritionist si un antrenor personal necesita o investitie lunara destul de mare.Alte avantaje notabile ale pastilelor de slabit sunt faptul ca detoxifiaza organismul si mentin un tranzit intestinal corespunzator. De asemenea, un efect benefic al pastilelor pentru slabit este reglarea glicemiei, ceea ce inseamna ca aceste pastile pot fi utilizate chiar si de catre cei care au probleme cu greutatea din cauza diabetului.In cazul in care se folosesc pastile de slabit care provin din surse nesigure si controversate, acestea pot avea efecte adverse grave asupra starii de sanatate. Cel mai des intalnite sunt afectiunile inimii, precum tahicardia, hipertensiunea si aritmia, senzatia de slabiciune in corp, diareea si alergiile. Unele pastile de slabit au fost scoase de pe piata din cauza efectelor secundare precum starile de agitatie, insomnia, sangerarile rectale, probleme cu rinichii sau cu ficatul.Uneori, chiar daca pastilele de slabit sunt facute din ingrediente 100% naturale, acestea pot dauna persoanelor care sufera deja de anumite boli. De exemplu, ginsengul le poate dauna celor care sunt diabetici si au comorbiditati cardiovasculare. Acest lucru se intampla din cauza interactiunii ginsengului cu alte medicamente, care cauzeaza un risc crescut de formare a cheagurilor de sange. Pe de alta parte, ingrediente precum cafeina sau ceaiul verde sunt chiar indicate celor care sufera de diabet de tip 2 si isi doresc sa slabeasca.