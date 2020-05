Romanii ar fi dispusi sa plateasca mai mult pentru haine ecologice (studiu)

Majoritatea respondentilor au declarat ca ar fi dispusi sa plateasca mai mult pentru haine ecologice, produse cu materiale si tehnologii cu impact minim asupra mediului."Una dintre surprizele revelate de sondajul World Vision este faptul ca cei mai multi dintre romani (50,4%) ar fi de acord sa plateasca mai mult pentru a purta haine ecologice, produse cu materiale si tehnologii prietenoase cu mediul. De asemenea, peste 70% dintre romani ar cumpara haine realizate din materiale reciclate, ca de exemplu din PET reciclat, din care se produce poliesterul", se precizeaza intr-un comunicat al World Vision remis miercuri AGERPRES.Rezultatele studiului arata ca romanii sunt relativ bine informati cu privire la poluare si isi doresc sa recicleze deseurile din gospodarie, insa nu au unde sa o faca. Intr-o proportie covarsitoare, respondentii considera ca primariile sunt principalele responsabile de gestionarea problemei deseurilor, mentioneaza autorii documentului.Deseurile textile reprezinta o sursa majora de poluare in conditiile in care, anual, in lume se produc circa 150 de miliarde de articole de imbracaminte iar majoritatea celor purtate si uzate ajung in gropile de gunoi municipale sau sunt arse in incineratoare.Potrivit studiului citat, efectele negative asupra sanatatii provocate de poluarea cu deseuri textile sunt in general cunoscute de catre romani. Astfel, circa 80% dintre respondenti au mentionat pericolul microfibrelor sintetice care ajung in carnea pestilor pe care ii consumam si poluarea solului cu materiale textile care se descompun in sute de ani.Aproape trei romani din patru (73%) recicleaza deseuri, in majoritate plastic (88%), hartie si carton (85%) si sticla (75%). Aproape 87% din cei care nu recicleaza deocamdata deseuri textile ar fi interesati pe viitor sa o faca.Doar jumatate (57%) recicleaza insa si materialele textile precum hainele vechi, principalele motive indicate fiind protejarea mediului (60%) si faptul ca pur si simplu reciclarea este o solutie mai buna decat aruncarea hainelor vechi la cos. Solutiile cele mai potrivite pentru a scapa de imbracamintea veche sunt donatia (80%), urmata de reciclare (74%) si reconditionarea hainelor uzate pentru a putea fi purtate o perioada mai indelungata (53%).Principala dificultate cu care se confrunta cei care doresc sa isi dea hainele uzate la reciclat este lipsa unor containere speciale pentru colectarea selectiva, indicata de 8 din 10 respondenti, precum si faptul ca le lipsesc informatiile privind locul si modul de colectare (5 din 10).Atunci cand sunt intrebati cine ar trebui sa vina cu solutii pentru a stimula reciclarea/reconditionarea hainelor vechi, 46% dintre respondenti au nominalizat primariile. La mare distanta urmeaza Guvernul (24%).Potrivit autorilor documentului, industria textila a contribuit la poluarea oceanelor cu aproximativ 1,4 milioane de trilioane de particule de fibre de polimeri, conform Programului Natiunilor Unite pentru Mediu.Industria modei are un impact masiv asupra mediului, fiind responsabila pentru 20% din apele uzate ale lumii, 10% din emisiile de carbon si cantitati vaste de deseuri. In fiecare secunda, un camion de gunoi plin de textile este aruncat la groapa de gunoi sau incinerat."Ca raspuns la aceasta problema, World Vision s-a alaturat altor 24 de organizatii neguvernamentale din Uniunea Europeana in campania #WardrobeChange, parte din proiectul Make Europe Sustainable for All, care intentioneaza sa schimbe radical modul in care cumparam, folosim si reciclam imbracamintea: sa donam ce poate fi refolosit si sa reciclam restul hainelor. Initiativa se inscrie in cadrul global de actiuni pentru Obiective de Dezvoltare Durabila, pe care Romania s-a angajat sa le atinga pana in 2030.La nivelul Uniunii Europene, exista o Directiva-cadru privind deseurile care stipuleaza ca pana in 2025 statele membre trebuie sa colecteze selectiv deseurile textile. Din pacate, in acest an Romania se va confrunta probabil cu o procedura de infringement (incalcarea legislatiei comunitare) din cauza modului defectuos in care trateaza problema deseurilor in general. Performanta este foarte joasa in ceea ce priveste reciclarea deseurilor municipale (14%) fata de tinta de 50%. In 2017, 70% din deseurile municipale erau aruncate la groapa de gunoi, o proportie foarte inalta fata de media UE. In plus, ratele de reciclare stagneaza din 2013, in timp ce rata de incinerare a deseurilor a crescut la 4%. Desi nu exista inca, Comisia Europeana va stabili tinte cantitative pentru reducerea deseurilor textile in UE, ca parte a ambitiosului plan de mediu European Green Deal", se mai arata in comunicat.Studiul World Vision Romania a fost realizat online, in aceasta primavara, pe un numar de 2.232 de persoane. Esantionul studiat reproduce, din punct de vedere al principalelor caracteristici, structura socio-demografica a populatiei utilizatorilor de Internet din Romania cu varsta de peste 18 ani, din mediul urban.World Vision Romania este o organizatie care desfasoara programe de interventie umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy, punand in centrul activitatii sale bunastarea copilului. Organizatia se concentreaza asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii. Fundatia lucreaza cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen. World Vision Romania face parte din parteneriatul World Vision International prezent in aproape 100 de tari din intreaga lume. In 30 de ani de prezenta in Romania, organizatia a ajutat peste 500.000 de copii si adulti, in aproape 400 de comunitati din 8 judete.