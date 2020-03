Johnson & Johnson incepe testarea pe oameni a vaccinului anticoronavirus pana in septembrie. Finantare de un miliard de dolari

Conform unui anunt al firmei, compania vrea sa faca vaccinul disponibil pentru utilizarea de urgenta la inceputul lui 2021, transmite CNN.Johnson & Johnson a precizat intr-un comunicat dat publicitatii luni ca a lucrat la un vaccin impotriva COVID-19 inca din ianuarie, avand un parteneriat in acest sens cu Agentia americana Biomedicala de Cercetare si Dezvoltare Avansata (BARDA), o divizie a Departamentului pentru Sanatate si Servicii Umane.Johnson & Johnson si BARDA vor da cel putin un miliard de dolari pentru finantarea cercetarii, dezvoltarii si testarii clinice a vaccinurilor, a mai transmis compania."Lumea se confrunta cu o criza de sanatate publica si ne-am angajat sa facem tot posibilul pentru ca vaccinul COVID-19 sa fie disponibil si accesibil la nivel mondial cat mai repede", a declarat presedintele si CEO-ul Johnson & Johnson, Alex Gorsky, in comunicat.Totodata, Johnson & Johnson isi va extinde capacitatea de productie globala, astfel incat sa poata produce rapid vaccinul daca este aprobat.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza COVID-19