Cosmetice bio pentru frumusetea ta

Sunt mai multe motive pentru care cosmeticele bio sunt de preferat, iata-le pe cele mai importante:● sensibilitatea pielii, a tenului in special, la anumite substante care intra in componenta produselor cosmetice;● respectul fata de mediu;● evitarea unor substante care pot creste riscul de cancer (ftalati);● produsele bio nu contin conservanti, acesta este motivul pentru care nu au un termen de valabilitate foarte mare;● este interzisa testarea pe animale in cazul cosmeticelor bio;● nu contin coloranti;● nu contin produse modificate genetic;● nu contin parfumuri de sinteza.Cosmeticele bio sunt bine tolerate de toate tipurile de piele, tocmai pentru ca toate ingredientele sunt naturale. Iata ce contin aceste produse:: glicerina naturala, uleiuri vegetale, uleiuri esentiale (ulei de migdale, unt de shea, ulei de avocado).: ii obtin din extracte de plante, fructe si legume: spre deosebire de cei artificiali, acestia fac mai putina spuma, dar sunt mai bine tolerati de organismSiguranta faptului ca iei un produs cosmetic natural este data in primul rand de eticheta produsului. Citeste cu atentie ingredientele si restul informatiilor de pe eticheta si ambalaj, toate informatiile le gasesti acolo. In mod normal, eticheta unui asemenea produs trebuie sa indice:● informatii despre resursele regenerabile;● lipsa iradierii;● lipsa organismelor modificate genetic (OMG);● lipsa substantelor artificiale;● absenta tratarii chimice a solului cu cel putin 3 ani inaintea obtinerii ingredientelor care intra in compozitia produsului cosmetic.In al doilea rand, retine ca, pentru ca un produs sa fie considerat bio el trebuie sa fie certificat de o institutie acreditata. Un produs primeste certificare daca cel putin 95% dintre ingrediente sunt naturale.Produsele bio se impart in doua categorii:● gel de dus;● sampon;● balsam de par;● sapun;● exfoliant;● masca de fata;● deodorant;● apa micelara;● lotiune tonica;● crema de corp;● crema de fata de zi;● crema de fata de noapte;● crema antirid;● crema anti-aging;● crema pentru ochi.● rimel;● fond de ten;● ruj;● fard de obraz;● fard de pleoape;● corector;● iluminator.● in componenta lor se gasesc produse certificate naturale, cu o buna toleranta la nivelul pielii;● parfumurile bio au ingrediente naturale si te vei bucura de arome proaspete si sanatoase;● machiajul bio este mai sigur, cu atat mai mult cu cat il folosim in zona ochilor, a obrazului, a buzelor, adica acolo unde nu ne dorim iritatii ale pielii;● Cremele pe care le folosim, mai ales cele pentru ten, nu ar trebui sa contina conservanti sintetici. Nu uita sa iei creme care se potrivesc tipului tau de ten si incearca-le pe mana inainte de a le folosi pe fata, daca sunt produse pe care nu le-ai mai incercat inainte.Alegand produse bio optezi de fapt pentru protectia mediului si pentru folosirea sustenabila a resurselor. Este important pentru viata noastra pe aceasta planeta sa alegem o agricultura care nu este agresiva cu mediul si care nu se bazeaza foarte mult pe modificari genetice si substante chimice.Cosmeticele bio sunt intotdeauna de preferat celorlalte produse cosmetice. Ele iti asigura nu doar frumusetea, ci si sanatatea. Nu uita sa citesti eticheta si sa verifici produsele. Foloseste intotdeauna produsele cele mai bune pentru tine.