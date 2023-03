Ce te sperie la un implant dentar, prețul sau eventuala durere? Iată de ce aceste griji nu au rost!

Pentru tratarea anumitor afectiuni medicale exista mai multe solutii, astfel incat se poate intampla ca in doua clinici diferite sa iti fie recomandate doua tipuri de tratament.

Cand vine insa vorba despre problema reprezentata de pierderea unui dinte si de cea mai buna solutie pentru inlocuirea acestuia, nu vei intalni pareri contradictorii. Dimpotriva, medicii stomatologi iti vor spune, in unanimitate, ca cea mai buna solutie este un implant dentar, ca pret, procedura, dar si beneficii pe termen lung.

Cu toate acestea, exista pacienti care au unele ezitari. Ei nu se indoiesc de eficienta tratamentului si de durabilitatea acestuia, ci au alte doua temeri, atunci cand aud de implant dentar: pret si durere. Cu alte cuvinte, se tem sa nu ii coste prea mult si, de asemenea, le este teama ca vor experimenta senzatii neplacute in momentul inserarii.

Aceste indoieli sunt definitiv eliminate in momentul in care persoanele afectate de pierderea unui dinte ajung sa cunoasca toate detaliile care tin de inserarea unui implant dentar, ca pret, procedura sau din orice alt punct de vedere. Atunci ei inteleg de ce investitia se dovedeste profitabila pe termen mediu si lung. Iata, deci, cum stau lucrurile in realitate!

De ce nu e justificata teama de durere?

Implanturile sunt suruburi de mici dimensiuni, realizate din zirconiu, tantal sau alte elemente 100% biocompatibile cu organismul uman. Acestea inlocuiesc cu succes radacina dintilor pierduti si suporta o lucrare fixa definitiva care arata si se comporta, in toate privintele, la fel ca dintii naturali

Procedura de inserare dureaza aproximativ 30 de minute, iar in acest timp pacientul se afla sub anestezie, astfel incat nu resimte nici cea mai mica senzatie de durere. Nu vor exista neplaceri fizice sau de alt fel nici dupa operatie, in orele si zilele ulterioare procedurii.

Prin urmare, nu exista nici cel mai mic motiv de teama, iar asocierea durerii cu mersul la un cabinet stomatologic tine, de fapt, de epoci pe care progresul medicinii si al tehnologiei le-au lasat in urma.

Implant dentar pret Dental Premier - cum afli cat va trebui sa platesti?

Nu este nevoie sa efectuezi calcule complicate pentru a afla costul total al interventiei. Este suficient sa aduni pretul implantului propriu-zis cu cel al coroanei dentare si al bontului protetic. In unele cazuri, sunt necesare si analize sau interventii suplimentare, precum sinus lifting, al caror cost se adauga rezultatului obtinut.

Materialul folosit pentru suruburi si pentru lucrarea fixa definitiva reprezinta un alt element de care trebuie tinut cont. Medicul specialist prezinta avantajele si dezavantajele fiecarei solutii in parte, iar pacientul este cel care ia decizia finala.

Locul in care este amplasata lucrarea devine de asemenea relevant. Costurile sunt mai reduse pentru dintii din spate, unde consideratiile estetice nu sunt importante. In schimb, in cazul dintilor din fata se folosesc mai multe solutii personalizate, ceea ce ridica si costurile.

Odata ce ai aflat toate aceste elemente, nu mai ai nici un motiv sa amani tratamentul. Ai inteles ca un implant dentar, ca pret, procedura si din orice alt punct de vedere, reprezinta alegerea perfecta pentru oricine a pierdut un dinte, indiferent de cauze sau de varsta pe care o are.

