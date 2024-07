CBCT este un acronim de la Cone Beam Computer Tomography, adica tomografie computerizata cu fascicul conic. Aceasta este o tehnologie noua, introdusa in Europa in anul 1999, dar cu aplicabilitate variata si extrem de importanta in diverse domenii, printre care si stomatologia.

CBCT se foloseste in domenii ale stomatologiei care necesita imagini clare ale partii osoase, adica chirurgie BMF, endodontie, ortodontie si mai ales implantologie, una dintre cele mai importante functii ale acestei tehnologii fiind simularea implantului dentar.

Ce aduce in plus fata de radiologia clasica?

CBCT este o tehnologie de top care ofera imagini 3D cu ajutorul razelor X, insa, nu doar in ceea ce priveste structura de ansamblu vizata, ci ofera si detalii pretioase in privinta structurii zonei studiate.

Astfel, medicul specialist poate decide in urma acestei tomografii ce tip de implant se potriveste mai bine pacientului, poate analiza densitatea sau imagina o reconstructie osoasa. In plus, ...citeste mai departe despre "Ce este tomografia computerizata cu fascicul conic si cand se recomanda" pe Ziare.com

Ads