Ce este sindromul de tunel carpian?

Sindromul de tunel carpian este cel mai des intalnit tip de neuropatie de compresie la nivelul membrului superior. Persoanele care se confrunta cu aceasta maladie prezinta dureri, amorteala, furnicaturi si slabiciune generala in mana si incheietura mainii. Simptomele pot incepe lent, fara o cauza specifica, cum ar fi o ranire. Ce degete sunt insa afectate de sindromul de tunel carpian? Afla in randurile de mai jos!

La fel ca in cazul multor alte afectiuni ale membrelor superioare, simptomele sindromului de tunel carpian tind sa apara mai frecvent si sa persiste mai mult timp atunci cand boala este in stadiu avansat. De asemenea, simptomele se agraveaza noaptea, deoarece majoritatea oamenilor dorm cu incheieturile mainilor indoite. Totodata, aceasta maladie iti poate inrautati capacitatea de a ciupi si de a prinde lucrurile, deoarece iti afecteaza degetele.

Ce este tunelul carpian?

Tunelul carpian este un pasaj ingust ce trece prin incheietura mainii. Acesta permite nervului median si tendoanelor sa lege mana de antebrat. Tunelul este inconjurat de oase carpiene dispuse in arcada, precum si de un ligament denumit ligamentul carpian transvers, care este foarte rezistent si inextensibil, ce actioneaza asemenea unei benzi compresive asupra nervului median.

Nervul median este unul dintre principalii nervi ai membrului superior si are rolul de a oferi sensibilitate pe fata palmara a primelor patru degete ale mainii (degetul mare, aratator, mijlociu si prima jumatate a inelarului) si de a inerva unii muschi ai mainii ce se ocupa cu realizarea miscarilor fine.

Tendoanele sunt niste structuri asemanatoare unor franghii si au rolul de a conecta muschii de oase. La nivelul mainii, tendoanele sunt responsabile de indoirea degetelor.

Ce degete sunt afectate de sindromul de tunel carpian?

Sindromul de tunel carpian nu afecteaza toate degetele mainii; afecteaza degetul mare, aratatorul, mijlociul si prima jumatate a degetului inelar. Degetul mic nu este niciodata lezat, deoarece nervul median nu il serveste. De aceea, un simptom comun al acestei maladii sunt furnicaturile in primele patru degete ale mainii, care de obicei se simt ca un soc electric.

In cazuri avansate, furnicaturile se pot simti chiar si in partea superioara a bratului, afectand capacitatea de prindere a obiectelor. De asemenea, pot aparea si slabiciune si durere, care se intensifica in timpul somnului, dar si atunci cand tii ceva in mana, cum ar fi volanul masinii, telefonul sau un ziar. Uneori, simptomele pot fi atat de severe, incat te pot trezi din somn.

Majoritatea oamenilor au tendinta de a-si scutura mana afectata, ceea ce ajuta la ameliorarea simptomelor suparatoare pentru o perioada scurta de timp. Senzatia de amorteala insa poate deveni constanta in timp. Netratata, boala poate duce chiar si la scaparea frecventa a obiectelor si la dificultatea de a efectua miscari fine.

Care sunt cauzele sindromului de tunel carpian?

Conform specialistilor de la Vitta Clinic, sindromul de tunel carpian apare, de cele mai multe ori, atunci cand asupra nervului median se exercita presiune. Orice irita sau ciupeste acest nerv poate duce la dezvoltarea afectiunii. O fractura a incheieturii mainii, de exemplu, poate provoca ingustarea tunelului carpian, ceea ce poate duce la inflamarea nervului median. De multe ori, nu exista o cauza exacta a afectiunii.

Exista insa mai multi factori de risc, cum ar fi:

miscarile repetitive si frecvente ale mainii si incheieturii mainii (cum ar fi folosirea tastaturii calculatorului);

bolile oaselor si articulatiilor, cum ar fi artrita reumatoida;

modificarile metabolice sau hormonale care pot aparea in timpul sarcinii, menopauzei sau ca urmare a dezechilibrului tiroidian;

obezitatea;

diabetul;

leziuni ale incheieturii mainii, cum ar fi o luxatie sau o fractura.

Daca sindromul de tunel carpian nu este tratat, poate duce la leziuni permanente ale nervului median. De asemenea, poate duce la pierderea permanenta a coordonarii bratelor, la disparitia completa a sensibilitatii in degetele I-IV si la amiotrofie (topirea musculaturii inervate de nervul median). Daca banuiesti ca ai putea avea sindromul de tunel carpian sau un alt tip de afectiune a membrului superior, iti recomandam sa contactezi cat mai devreme un medic specializat in bolile si chirurgia mainii.

