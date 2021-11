Beneficiile ciorapilor medicinali

Circulatia periferica precara este o conditie destul de frecventa. Medicii spun ca apare atunci cand fluxul sangvin este mai mic decat cel normal; acest lucru inseamna reducerea alimentarii cu oxigen si nutrienti a celulelor. In conditiile in care nivelul dioxidului de carbon creste simtitor in zonele afectate, devine obligatorie gasirea de solutii care sa poata sustine imbunatatirea circulatiei sangvine.

Pentru obtinerea unui asemenea deziderat, medicii recomanda ciorapi medicinali de compresie, despre ale caror beneficii poti afla mai multe in randurile de mai jos.

Stimularea circulatiei periferice

Majoritatea activitatilor lucrative de astazi presupun, din ce in ce mai mult, statul pe scaun ore intregi. Astfel, lucrul la birou sau de acasa, folosirea automobilului, a mijloacelor de transport in comun, toate implica pozitia sezut. Pe termen scurt, aceasta este relaxanta, insa devine daunatoare din cauza utilizarii indelungi, cu implicatii evident negative asupra circulatiei la nivelul picioarelor. In asemenea conditii, purtarea ciorapilor medicinali poate aduce alinare prin intermediul presiunii speciale pe care o aplica membrelor, reducand disconfortul si umflaturile ce pot aparea din cauza unei pozitii ce blocheaza fluxul sangvin.

Sustinerea venelor

Actionand ca un suport venos, ciorapii medicinali compresivi au rolul esential de a impiedica sangele sa se aglomereze in venele picioarelor. In acest mod, se poate remedia transportul oxigenului si al substantelor benefice la nivelul membrelor inferioare. Astfel, se reduce senzatia de picioare umflate si chiar eventuale inflamatii specifice picioarelor obosite.

Diminuarea durerilor cauzate de varice

Una dintre bolile caracteristice vremurilor moderne creeaza probleme nu doar din punct de vedere medical, ci si estetic, fiind un real stres pentru majoritatea populatiei feminine. Varicele reprezinta, asadar, o problema pe care doamnele si domnisoarele o doresc eradicata cat mai curand, iar ciorapii medicinali sunt un mijloc eficient in realizarea acestui scop.

Prevenirea si reducerea unor afectiuni specifice

In ceea ce priveste sanatatea picioarelor, este bine stiut faptul ca trebuie sa avem in vedere atat caracteristicile personale innascute, cat si pe acelea dobandite. Daca exista precedent in familie – de obicei, pe cale materna – despre care stii sigur ca a avut probleme cu membrele inferioare, trebuie sa tratezi lucrurile cu si mai multa grija. Situatia devine cu atat mai serioasa atunci cand, cunoscand asemenea realitate, ai un loc de munca in care este necesara pozitia sezut. Purtarea ciorapilor medicinali ajuta atat femeile, cat si barbatii, deoarece sunt excelenti adjuvanti in caz de:

oboseala;

dureri locale;

vibratii ale genunchilor;

ulcere venoase;

tromboze venoase profunde;

hipotensiune arteriala ortostatica.

In plus, folosirea zilnica a unor astfel de ciorapi favorizeaza imbunatatirea drenajului limfatic, ceea ce sustine eliminarea toxinelor si regenerarea celulara – fundamentale in reducerea stresului acumulat in membrele inferioare.

Atentionari si precautii

Ca in orice domeniu, exista exceptii si in privinta utilizarii ciorapilor compresivi medicinali. In acest context, este bine sa retii faptul ca purtarea unor asemenea articole vestimentare este contraindicata persoanelor care sufera de:

insuficiente cardiace;

afectiuni ale circulatiei arteriale;

flebite acute;

artrite;

deficiente de mobilitate;

constrictii de miscare articulare (contracturi).

Specialistii recomanda, in general, sa ne mentinem starea de sanatate la cote optime practicand, in primul rand, preventia. Astfel putem reduce eventualul impact al unor afectiuni care devin acute, cronice si, in timp, chiar grave. Grija pentru buna functionare a organismului reprezinta deopotriva un drept si o responsabilitate, iar ceea ce ne ajuta cel mai mult este stilul de viata.

Parte integranta a unui asemenea demers si practicate periodic, exercitiile fizice te ajuta sa-ti imbunatatesti tonusul si circulatia, inclusiv cea periferica – esentiala unor membre sanatoase. In plus, miscarea sustine in mod constant dorinta de a-ti mentine masa corporala agreata, ca sa te simti mereu in forma.

