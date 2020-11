A aparut un pui nou in magazine, Puiul Vegetarian! Este exact la fel ca cel pe care ti-l amintesti de la tara

Cine a adus Puiul Vegetarian in magazineCei care au lansat noul pui galben sunt oameni cu experienta vasta in cresterea pasarilor si cerealelor. Inca din 1978, LaProvincia s-a axat pe cresterea pasarilor, iar in prezent este un brand care promoveaza sustenabilitatea prin actiunile pe care le face. Mai exact, ei cresc pui dupa invataturile bunicilor si au lansat recent un nou produs, un pui galben, hranit cu cereale din curtea lor ca sa zicem, pentru ca acestea sunt plantate pe terenurile pe care le detin in zona Horezu.LaProvincia este un brand indragit de cei care care au incercat produsele pe care le ofera, un brand cu magazine proprii care a adus si in supermarketurile din marile orase exact ce vor si oamenii din spatele numelui sa manance: un pui care aduce aminte de gustul celor pe care ii cresteau bunicii la tara. Puiul Vegetarian este un pui cu adevarat deosebit, delicios si sanatos.De ce a aparut Puiul VegetarianLaProvincia a analizat piata din Romania si a luat decizia de a lansa un produs numit Puiul Vegetarian in urma faptului ca la noi in tara inca se permite importul din afara Uniunii Europene a carnii de pui hraniti cu faina din carne si oase, numita generic faina proteica.Faina din carne si oase (cunosuta si sub numele de Meat and Bones Meals, prescurtata MBM) este preparata din deseurile industriei de prelucrare a carnii. Aceasta are in componenta ingrediente care nu sunt destinate consumului uman. Faina proteica este fabricata din ceea ce ramane dupa transarea animalelor dintr-o ferma:● carne reziduala,● intestine,● organe,● tesuturi conjunctive,● in unele cazuri, oase.Desi UE a luat o pozitie sanatoasa interzicand folosirea acestui produs in alimentatia animalelor din fermele localizate pe teritoriul sau, inca permite importul din afara UE de animale si pasari hranite cu Meat and Bones Meals.Puiul Vegetarian este crescut cu legume si cereale, fara aceasta faina proteica care poate contamina carnea animalelor si ulterior oamenii care o consuma.Ce mananca Puiul VegetarianPuiul Vegetarian, aparut recent pe rafturile magazinelor este galben si aduce acel gust bun de pui crescut la curte.Gam ...citeste mai departe despre " A aparut un pui nou in magazine, Puiul Vegetarian! Este exact la fel ca cel pe care ti-l amintesti de la tara " pe Ziare.com