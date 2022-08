4 sfaturi de sanatate pentru barbati, indiferent de varsta

Speranta de viata a barbatilor este mai mica fata de cea a femeilor, fapt sustinut si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) [1].

Chiar daca exista numerosi factori care pot duce la acest rezultat, unul dintre cei mai importanti este acela ca barbatii tind sa ignore mult mai des sanatatea generala.

Conform aceluiasi raport OMS, barbatii sunt mai predispusi decesului cauzat de boli prevenibile sau tratabile, cum ar fi cele de natura cardiovasculara.

Daca vrei sa iti mentii sanatatea cat mai mult timp si vrei sa faci o schimbare in stilul tau de viata, citeste in continuare acest articol pentru a afla cateva sfaturi de sanatate pentru barbati.

4 sfaturi de luat in considerare pentru sanatatea generala

Avand in vedere ca preventia este mult mai usor de realizat decat tratarea afectiunilor in sine, obiectivul principal este de a efectua schimbari in stilul de viata, care reduc riscul de dezvoltare a anumitor afectiuni.

Mai mult decat atat, screeningul si consultatiile periodice sunt si ele esentiale, deoarece nu toate afectiunile pot fi prevenite. Iata cateva sfaturi pentru o viata mai sanatoasa:

Axeaza-te pe o dieta echilibrata

Produsele procesate au de obicei un continut ridicat de zahar, sare, aditivi si grasimi. Consumul regulat de alimente grase si nesanatoase poate duce la cresterea in greutate si la un risc mai ridicat de diabet, hipertensiune arteriala si nivel elevat de colesterol, printre multe altele.

Daca vrei sa ai o viata mai sanatoasa si sa reduci probabilitatea de dezvoltarea a unor afectiuni, atunci axeaza-te pe alimente proaspete, cum ar fi fructe si legume si pe surse slabe de proteine.

Efectueaza screeningul si analizele necesare

Asa cum femeile au boli specifice genului, de exemplu endometrioza sau fibromul uterin, la fel si barbatii pot dezvolta anumite probleme specifice, cum ar fi cancerul de prostata.

Intrucat aceasta forma de cancer poate fi fatala, este recomandata efectuarea periodica a testelor disponibile, printre care analize de sange sau RMN-ul la prostata, atunci cand este necesara monitorizarea bolii.

Avand in vedere ca tipul de cancer cel mai des intalnit in randul barbatilor este cel pulmonar, trebuie luate in considerare si testele axate pe depistarea precoce a acestei boli.

Discuta cu medicul tau de familie despre afectiunile la care sunt predispusi barbatii si efectueaza testele recomandate de acesta.

Exercitii fizice sau alte activitati moderate sau intense

Exercitiile fizice au numeroase beneficii, printre care prevenirea bolilor cardiovasculare si mentinerea unei greutati corporale normale.

Pentru a obtine aceste beneficii, incearca sa realizezi cel putin 30 de minute de activitate fizica moderata sau intensa pe zi, care poate include jogging, inot, tenis sau alte sporturi.

La fel de importanta este si mentinerea masei musculare care poate fi realizata prin introducerea a doua sau trei sesiuni pe saptamana de activitati axate pe cresterea musculara.

Renunta la obiceiurile nesanatoase

Fumatul reprezinta factorul de risc cel mai mare pentru numeroase afectiuni, printre care cancerul pulmonar, boala pulmonara obstructiva cronica, astm bronsic si boli cardiovasculare.

Consumul de alcool reprezinta si el un factor semnificativ de risc pentru afectiuni precum pancreatita, afectiuni hepatice, cancer etc.

Daca ai unul dintre aceste obiceiuri sau chiar ambele, atunci riscul de a dezvolta o afectiune severa este mult mai mare. Incearca sa renunti sau sa reduci semnificativ aceste vicii, pentru a creste sansele de a avea o sanatate generala cat mai buna.

Pentru a avea o viata sanatoasa nu sunt necesare schimbari drastice ale stilului de viata existent. Dimpotriva, multe dintre sfaturile mentionate anterior au obiective comune, cum ar fi mentinerea greutatii corporale normale, reducerea riscului de cancer si asa mai departe.

Axarea pe alimente sanatoase, renuntarea la obiceiuri daunatoare si efectuarea periodica a analizelor si a investigatiilor medicale specializate pot ajuta la mentinerea sanatatii generale si a independentei.

Referinte:

“World Health Statistics 2019: Monitoring Health for the Sdgs, Sustainable Development Goals.” World Health Organization, World Health Organization, 21 May 2019, www.who.int/publications/i/item/9789241565707.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.