7 proceduri stomatologice eficiente pentru un zambet impecabil

Putine persoane au in mod natural dantura perfecta. Defectele la nivelul dintilor sunt des intalnite, iar severitatea acestora variaza de la o persoana la alta. Unele defecte, cum ar fi pierderea dintilor, pot fi dobandite in urma unei igiene orale precare. Altele, cum ar fi asimetria dintilor, se pot forma in timpul cresterii si dezvoltarii. Totusi, este important ca orice defect dentar poate fi corectat cu procedura stomatologica potrivita. Exista mai multe tipuri de proceduri de estetica dentara, fiecare avand indicatii diferite si preturi variabile. Afla ce proceduri stomatologice sunt eficiente pentru a obtine un zambet impecabil.

1. Aparat dentar

Atunci cand dintii nu au o pozitie corecta sau cand muscatura nu este corespunzatoare, aparatul dentar este cel mai eficient tratament. Aparatul dentar poate fi fix sau mobil. De asemenea, bracketsii fixati pe dinti pot fi metalici, ceramici sau din safir. Se monteaza pe partea externa a dintilor, cu exceptia aparatului lingual, care se fixeaza pe partea interna, fiind astfel invizibil. De asemenea, aparatul Invisalign este un alt tip de aparat utilizat pentru tratarea defectelor, fiind transparent si detasabil.

In functie de problema dentara si tipul de aparat dentar, acesta trebuie purtat de la 8 ore (in cazul celor mobile) la 24 de ore (permanent, in cazul celor fixe). De obicei, tratamentul ortodontic dureaza 1-2 ani, dar poate dura si mai mult. Dupa terminarea tratamentului, va trebui sa porti o gutiera de contentie pe durata noptii, pentru mentinerea rezultatelor.

2. Fatete dentare

Infrumusetarea zambetului cu fatete dentare reprezinta cea mai buna solutie pentru cei care isi doresc dinti ca in reclama. Fatetele se realizeaza dupa modelul danturii, asfel incat rezultatele sa fie naturale. Acestea se monteaza pe partea vizibila a dintilor, folosind un adeziv special. Fatetele dentare nu au scopul de a indrepta dintii, insa se utilizeaza pentru corectarea dintilor cu forma inestetica, a celor ciobiti, cu pete sau galbeni. Rezultatul este o dantura perfecta.

3. Implanturi dentare

Implanturile dentare sunt potrivite persoanelor care prezinta dinti lipsa. Pierderea dintilor, mai ales a celor vizibili, distruge estetica dintilor si increderea de sine. Implanturile reprezinta solutii permanente de tratament in acest caz. Se adreseaza persoanelor la care si radacina dintelui a fost afectata sau persoanelor cu extractii dentare. Presupune implantarea chirurgicala a unui surub metalic in os. Apoi, dupa vindecare, se fixeaza coroana dentara (partea vizibila a dintelui). Poate fi nevoie de aditie de os, atunci cand exista pierdere osoasa.

4. Coroana dentara

Coroana dentara este indicata pacientilor care prezinta dinti lipsa a caror radacina este sanatoasa. Pe radacina naturala se monteaza coroana dentara, care tine locul dintelui pierdut. Poate fi din diferite materiale - integral din ceramica, metal, ceramica pe suport zirconiu/metal, aur.

5. Punte dentara

Puntea dentara este o solutie rapida pentru a reface estetica danturii, atunci cand exista unul sau mai multi dinti lipsa, iar pacientul nu doreste implanturi. Puntea dentara este un tip de proteza fixa, ancorata pe dintii vecini celor lipsa.

6. Proteza dentara

Proteza dentara reprezinta o dantura artificiala, care poate fi fixa sau detasabila, partiala sau totala. Aceasta este indicata pacientilor care au pierdut multi dinti. Proteza detasabila se scoate regulat pentru igienizare. Proteza dentara fixa se realizeaza pe implanturi. Proteza partiala este indicata atunci cand exista dinti sanatosi, pe care proteza va fi fixata cu ajutorul unor sisteme de prindere, fara implanturi. Proteza totala este indicata pacientilor care au pierdut toti dintii.

7. Albire profesionala

Albirea profesionala a dintilor se adreseaza pacientilor la care problema estetica majora este cea a culorii dintilor. Daca te confrunti cu pete pe dinti sau cu dinti galbeni, albirea dintilor poate reda frumusetea zambetului tau. Exista mai multe tipuri de albire profesionala. Albirea profesionala se poate efectua la cabinet, prin aplicarea unui gel special si utilizarea lampii cu laser. De asemenea, aceasta poate fi efectuata la domiciliu, folosind o gutiera personalizata la cabinetul stomatologic si un gel special.

Prin urmare, pentru fiecare tip de problema estetica la nivelul dintilor exista cate o solutie. Programeaza-te la o consultatie stomatologica si afla ce procedura ti se potriveste pentru a avea un zambet impecabil.

