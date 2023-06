Psoriazisul este o afectiune a pielii care se manifesta frecvent cu o eruptie cutanata cu papule si placi diferite, cu distributie variata la nivelul organismului. Aspectul solzos este asociat cu piele uscata si cu sangerari. Psoriazisul este o boala cronica, tratamentul este de lunga durata si isi pune amprenta asupra vietii persoanei afectate. Sunt disponibile variante de ingrijire pentru o buna gestionare a simptomelor astfel incat cei cu psoriazis sa invete sa convietuiasca eficient cu inflamatia cutanata.

Ne-am propus sa explicam in acest material ce este psoriazisul si care sunt simptomele lui specifice pentru a putea fi recunoscute si ameliorate.

Ce este psoriazisul?

La intrebarea simpla - ce este psoriazisul? - raspunsul simplu - o afectiune autoimuna care provoaca inflamatie pe piele. Psoriazisul este cronic, ceea ce inseamna ca se poate declansa neasteptat, pot exista perioade in care manifestarile nu sunt foarte intense, iar apoi recidiveaza in eruptii cutanate care conduc la aparitia unor zone de piele mai groase fata de restul organismului. In plus, suprafetele afectate sunt decolorate si acoperite cu solzi, motiv pentru care sunt denumite placi.

Desi o eruptie cutanata de tip psoriazis poate sa fie intalnita pe orice suprafata a corpului, frecvent ea se instaleaza pe coate si genunchi, fata, scalp, unghii la membrele superioare si la cele inferioare, palme, talpi, picioare, zona inferioara a spatelui, organe genitale. In cele mai multe cazuri zona in care se manifesta psoriazisul este limitata, dar sunt si situatii deosebite, la copii si adulti in care placile se unesc, iar suprafata afectata de psoriazis devine foarte mare. (1)

Nu exista un remediu pentru psoriazis, tratamentul prescris conduce la ameliorarea simptomelor si la intelegerea dermatozei inflamatorie cronica, frecvent genetica, mediata imunologic. (2)

Cum arata psoriazisul?

Placile specifice care apar in psoriazis sunt caracterizate de:

eruptie cutanata cu piele groasa ce pare umflata, in relief;

culoarea pielii afectate este diferita, zona pare decolorata;

placile sunt solzoase si se descuameaza.

In ciclul de aparitie a placilor de psoriazis se poate observa mai intai umflaturi mici, apoi denivelarile cresc si la suprafata se formeaza solzii. Cand persoana afectata se scarpina, solzii se pot rupe, apare sangerarea si usturimea. Cu cat eruptia cutanata se extinde, cu atat mai mare va fi suprafata pe care se va manifesta psoriazisul. (1)

Simptome in psoriazis

Simptomele de psoriazis variaza de la o persoana la alta, se la usoare pana la severe. Eruptia cutanata si aparitia placilor sunt asociate si cu alte semne:

piele inflamata sau iritata;

epiderma foarte uscata si sensibila, ce se poate zgaria si crapa usor;

unghii casante sau care se pot rupe usor;

senzatii dureroase la nivelul pielii;

dureri articulare;

infectii ce apar pe fondul leziunilor de la nivelul pielii.

Medicul specialist trebuie consultat de la primele simptome pentru a limita manifestarile si pentru ameliorarea senzatiilor neplacute cu tratament specific. In situatia in care apar umflaturi, durere severa, febra sau tratamentul aplicat nu a oferit rezultate si eruptia se raspandeste tot mai mult este recomandat ajutorul medical de urgenta. (1), (2)

Exista mai multe tipuri de psoriazis, iar o persoana poate sa aiba o varianta la un moment dat sau chiar doua diferite in acelasi timp. Cum psoriazisul apare in cicluri si provoaca probleme timp de mai multe saptamani sau luni la rand inainte de a se ameliora sau opri, destul de usor se poate trece de la un tip la altul. (3)

Psoriazisul este o afectiune complexa care depinde de tipul propriu-zis al eruptiei cutanate, de localizare, dar si de suprafata pe care se regaseste. Tratamentul este de regula personalizat, medicul poate prescrie creme puternic hidratante, cu steroizi, retinoizi, lotiuni de spalare, sampoane speciale, unguente cu vitamina A sau D3 toate acestea pentru a proteja pielea inflamata. Daca articulatiile sau suprafata afectata este in profunzime, medicul va recomanda tratament medicamentos si unguente adecvate. Controlul periodic nu este de neglijat, afectiunea cronica necesita sprijin din partea specialistului pe termen lung si chiar schimbarea si ajustarea tratamentului periodic. (1)

Acest articol despre psoriazis este strict informativ si nu poate inlocui un consult medical adecvat, un diagnostic de specialitate si un tratament corespunzator. Daca te confrunti cu simptome ca cele descrise in acest material, consulta medicul si respecta indicatiile acestuia!

