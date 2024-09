Destinatii de lux: Romanii aleg Cuba pentru vacanta de sarbatori

Una dintre destinatiile exotice preferate de romani pentru vacanta de sarbatori din acest an a fost Varadero Cuba, sustine Roxana Balcescu, reprezentanta CMB Travel. Buna alegere, ar spune insusi Al Capone, care a trait o perioada in paradisul cu 20 de kilometri de plaje cu nisip alb.

Inainte sa te hotarasti, trebuie sa stii ca Varadero sau Playa Azul (plaja albastra), cum o alinta locuitorii, este una dintre cele mai mari statiuni turistice din insulele Caraibe. Impresioneaza prin peisaje unice, datorita padurilor si plajelor virgine.

Daca ti-am trezit interesul, nu este timpul pierdut. Business24 a cautat oferte pentru tine, valabile si in luna ianuarie.

Pe langa natura, aici mai poti admira arhitectura deosebita, a caselor de vacanta construite de milionari din toata lumea, la inceputul secolului trecut.

Asadar, nu e de mirare ca Varadero a fost cea mai solicitata destinatie de lux pentru vacanta de sarbatori.

Este vorba despre un sejur all inclusive de 14 nopti, in perioada 26 decembrie 2012 - 9 ianuarie 2013, la hotelul Paradisus Varadero de 5 stele. Pachetul mai include masa festiva de Revelion, transfer aeroport-hotel, un tur al orasului si doua spectacole de cabaret. Pretul pachetului este de 3.595 de euro de persoana.

In luna ianuarie, agentia ofera in Varadero, Cuba pachete all inclusive de 7 nopti, la hotelul Paradisus Varadero, la pretul de 2.221 euro de persoana. Oferta include transport, transfer aeroport-hotel si acces gratuit la piscina si clubul de fitness.

