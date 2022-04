Top 10 hoteluri din lume cu cele mai frumoase priveliști. Clienții văd marea și răsăritul direct din pat

Mulți români au rezervat deja concediile din această vară, profitând de ofertele early booking.

În sezonul cald, o bună parte dintre turiști se orientează către destinații la mare, unde să poată sta la plajă, să se bronzeze și să înoate. Cazarea joacă și ea un rol foarte important. În funcție de circumstanțe, fiecare se orientează după nevoi: cazări adaptate pentru copii, care să accepte animale, cu buget mai mare sau mai mic, cu mese incluse sau nu, iar lista poate continua.

Oricum ar fi, toți ne dorim peisaje de vis, cu apusuri și răsărituri, să vedem marea din pat, sau să auzim briza. Există câteva hoteluri din lume care oferă turiștilor cazați niște priveliști pe care cu siguranță nu le vor uita niciodată.

Blue Palace, Elounda, Creta

Blue Palace resort Crete, Greece @BluePalaceHotel pic.twitter.com/gQ5VMvJRYh— Earth 🌍 (@earthescope) April 17, 2015

Southern Ocean Lodge, Australia

Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Australia

If the heated limestone floors in the giant open-concept bathroom of the Southern Ocean Lodge’s Osprey Pavilion aren’t enough to convince you that you’ve landed in the lap of luxury, the hand-sculpted granite tub will. pic.twitter.com/R6hH0eDS2I— Eli Dror (@edrormba) February 15, 2020

💕💕 Today’s Wow 💕💕

Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Australia#luxury #luxuryresorts #australia pic.twitter.com/vY6obSJUGv— Click2Travel by Stevie (@Click2travelSW) October 6, 2020

Santa Caterina, Amalfi, Italia

R & R Alert!

Hotel Santa Caterina - Amalfi, Italy. pic.twitter.com/KR9ODvs4MB— Bill Lucey (@wplucey) April 19, 2022

@hotel_santa_caterina on the Amalfi Coast, Italy 🇮🇹 ..

📷 @stuartcantorphotography pic.twitter.com/wnc4JFjNX9— Razib Ahmed (@RazibAh67369152) April 17, 2022

Harper's Bazaar rates "The most stylish Amalfi Coast hotels for 2022" - so soak up la dolce vita at these hotels on Italy's most romantic coastline, and particularly our favorite (of course) Hotel Santa Caterina @scaterinamalfi https://t.co/dgtCUQMO6J#amalficoast #italytravel pic.twitter.com/tE9mvJdSNU— Lush Experiences (@LushExperiences) January 12, 2022

Ladera St. Lucia Resort, Caraibe

I remember checking into @Ladera_Resort in St Lucia in my early years of travel writing and being surprised that the room amenities included a water pistol to keep out the bats and birds - But then the room was missing an entire wall … pic. ...citeste mai departe despre "Top 10 hoteluri din lume cu cele mai frumoase priveliști. Clienții văd marea și răsăritul direct din pat" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.